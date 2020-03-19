Rus Büyükelçiliği: Türkiye’ye gitmeye hazırlanan turistler karantinaya alınabilir ya da sınır dışı edilebilir

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye’ye seyahat etmeyi planlayan Rus turistlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili olarak hızlı bir şekilde değişebilen ortamı dikkate almalarını, karantinaya alınma ya da sınır dışı edilme risklerinin de farkında olmalarını önerdi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Türkiye’ye seyahat etmeyi planlayan Rus turistlere Kovid-19 salgını ile ilgili olarak hızlı bir şekilde değişebilen ortamı dikkate almaları, karantinaya alınma ya da sınır dışı edilme risklerinin de farkında olmaları önerildi.

Açıklamada, “Koronavirüsün yayılması ve farklı ülkeler tarafından ulaşım kısıtlamalarının getirilmesi bağlamında Rusya Dışişleri Bakanlığı, yurt dışında bulunan Rus vatandaşlarının hala mevcut olan Rusya'ya dönüş yapma imkanından faydalanmalarını ve evlerine dönmelerini şiddetle önerir. Türkiye'ye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlar, dinamik olarak değişen ortamı dikkate almalı, tatil yerine karantinaya alınmak veya sınır dışı edilmek te dahil olmak üzere olası tüm risklerin farkında olmalılar” ifadelerine yer verildi.

Rus Büyükelçiliği, Rusların ‘Türk yetkililer tarafından önceden duyurulmayan, ilgili anonsların uygulama ile birlikte ve hatta uygulama sonrasında yapılabilecek olası ek kısıtlamaların getirilmesine’ hazır olmaları gerektiğini vurguladı.