Umre dönüşü 14 gün kuralına uymayan 5 kişi komşularının ihbarı üzerine karantinaya alındı

Şanlıurfa'da, umreden döndükten sonra evlerinde 14 gün kalma ve ziyaretçi kabul etmeme kuralına uymadığı belirlenen 5 kişi, komşularının ihbarı sonrasında polis tarafından götürüldükleri hastanede karantina altına alındı.

Kentte, geçen hafta umreden gelen 5 kişinin evde 14 gün karantinada kalma kuralına uymayarak, ziyaretçi kabul ettiği ve dışarı çıktığı, komşuları tarafından polise bildirildi.

Polis, sağlık ekipleri eşliğinde ismi açıklanmayan 5 kişiyi yakaladı. Bu kişiler daha sonra Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hazırlanan karantina odasına alındı.

Umrecilerin, 14 gün boyunca hastanede karantina uygulamasına tabi tutulacağı açıklandı.