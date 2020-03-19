Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs kontrolü için internet sitesi

Sağlık Bakanlığı tarafından Alo 184 hattından sonra şimdi de koronavirüs için vatandaşların hastalık riskini kolayca sorgulayabileceği ve 8-10 soruluk test içeren koronaonlem.saglik.gov.tr adresi kullanıma açıldı.

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs önlemleri kapsamında bir adım daha geldi. Bakanlık tarafından Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yönlendirmesi ile online koronavirüs kontrolü için bir internet sitesi kuruldu.

Kendisinde veya bir yakınında koronavirüs olduğunu düşünenlerin sitedeki soruları cevaplayarak detaylı bilgi edinebileceği belirtilen sitede "Sonuçlar sadece öneri niteliği taşımaktadır ve nihai bir sonuç/kesinlik içermemektedir, tavsiye niteliğindedir" ifadeleri yer alıyor.

Kullanıcılar kişisel bilgilerini girdikten sonra 'kornik hastalık', 'koronavirüs belirtileri' ve 'en son ziyaret edilen şehir' gibi soruları yanıtladıktan sonra bir dizi tavsiyeye ulaşıyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da siteyi Twitter hesabından duyurarak "COVID-19 hastalığı şüphesinde, ya da ateşiniz ve öksürüğünüz varlığında nasıl hareket edebileceğimiz bilgisi için 184 veya http://koronaonlem.saglik.gov.tr" ifadelerini kullandı.

COVID-19 hastalığı şüphesinde, ya da ateşiniz ve öksürüğünüz varlığında nasıl hareket edebileceğimiz bilgisi için 184 veya https://t.co/boMq0Ed0RW — Ates Kara (@AtesAtesKara) March 19, 2020

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