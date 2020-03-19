Honda Türkiye üretimini geçici olarak durduruyor

Ford ve Toyota'nın ardından Honda Türkiye de üretimi geçici olarak durduracağını açıkladı.

Honda Türkiye, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üretimini geçici bir süre durdurma kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bugün çalışanlara ve tedarikçilere, koronavirüs salgınının etkisiyle Kocaeli Şekerpınar'daki üretim operasyonlarının geçici olarak askıya alınacağını bildirdi.

Fabrikadaki üretim, 23 Mart 2020'den itibaren askıya alınacak. Bu kararın tedarik zincirlerinde yaşanan zorlukların sonucunda alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre, şu an üretimin 6 Nisan 2020'de yeniden başlaması planlanıyor. Ancak bu durum, hükümet kararları, sağlık otoritelerinin tavsiyeleri ile piyasa ve tedarik koşullarına bağlı olarak yeniden gözden geçirilecek ve duruma göre değerlendirilecek.

Honda ve Toyota geçen hafta Çin'deki üretimlerine de 9 Şubat'a kadar ara verdiklerini duyurmuştu.