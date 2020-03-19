Ülke ülke koronavirüs testi: Çin, Güney Kore ve İtalya önde

İngiltere merkezli deneysel araştırma ve verileri sunan 'Our World In Data' isimli kuruluş dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını için ülkelerin yaptığı test sayılarını açıkladı.

Our World In Data kurumunun resmi internet sitesinde paylaşılan verilerde, testin önemi ve nasıl yapıldığı açıklandı. Kurum, pozitif sonuç alınması halinde virüs taşıdığı belirlenen hastanın ihtiyacı olan tıbbi yardımı almasının ve diğer kişilerin de enfekte olmasına engel olabileceğinin altını çizdi.

Sitede yayınlanan tabloda, en çok testin Çin'in Guangdong bölgesinde yapıldığı bilgisi yer alıyor. Sitedeki verilere göre, 320 bin kişi Çin'in Guangdong bölgesinde, 286 bin kişi Güney Kore'de, 148 bin kişi İtalya'da, 125 bin kişi Birleşik Arap Emirlikleri'nde, 116 bin kişi Rusya'da, 50 bin kişi İngiltere'de, 41 bin kişi ABD'de, 38 bin kişi Kanada'da, 18 bin kişi Tayvan ve Norveç'te, 16 bin kişi Japonya'da, 14 bin kişi İsveç'te, 11 bin kişi Fransa'da test yaptırdı.

'Türkiye'de 10 binden fazla test yapıldı'

Sitede Türkiye’ye dair resmi veri bulunmazken, TBMM'de koronavirüsle ilgili oturumda konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarın itibarıyla hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak. Yakında neredeyse bütün büyük şehirlerde test yapabiliyor olacağız. Bugüne kadar 10 bini aşkın test yaptık" ifadelerini kullandı.

'Bazı kişiler için birden fazla test gerekebilir'

Our World In Data'daki açıklamaya göre, bazı kişilerde birden fazla kez koronavirüs testi yapılması gerekiyor. Sitedeki açıklamada bazı test sonuçlarının gerçeği yansıtmadığı bilgisi paylaşıldı. Bazı kişilerde yapılan testlerde negatif sonuç alınırken, testin tekrar yapılması durumunda pozitif sonuçlar çıkabildiği belirtildi.

Testlerin başarısız olması ya da yanlış sonuç vermesinin nedenleri arasında, test edilen hastanın belirtilerinin henüz ortaya çıkmaması ve virüsün henüz etkilerini göstermemesi olabileceği açıklandı. Öte yandan, test kitlerinde meydan gelen problemlerin de sonuçların yanlış çıkmasına yol açabileceği kaydedildi.

Sitede test ve vaka sayılarının ülkelere göre karşılaştırıldığı grafik ise şöyle:

Milyon kişi başına kaç test yapıldı?

Sitede yer alan başka bir grafikte 1 milyon kişi başına düşen test rakamları değerlendiriliyor. Buna göre, daha çok test uygulandığında tespit edilen vaka sayısının da arttığı görülüyor.