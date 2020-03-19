Erdoğan sağlık personeline teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişisel Twitter hesabında sağlık personeline yönelik olarak bir mesaj yayınladı.

Erdoğan, "Koronavirüsle mücadelede takdire şayan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum. Allah'ın yardımı, milletimizin desteğiyle bu süreci de güçlenerek atlatacağız" ifadesini kullandı.

Koronavirüsle mücadelede takdire şayan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum.



Allah’ın yardımı, Milletimizin desteğiyle bu süreci de güçlenerek atlatacağız. pic.twitter.com/R0ln47YnW3 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 19, 2020

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