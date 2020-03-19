RTÜK Başkanı'ndan koronavirüs mesajı: Çalışmalarına devam eden yapımcı, senarist, oyuncu ve sunuculara teşekkür ediyorum

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkin olduğu bir ortamda 'fedakarlık göstererek çalışmalarına devam eden yapımcı, senarist, oyuncu, sunucu ve yorumculara teşekkür etti.'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, kişisel Twitter hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının toplum üzerindeki etkileriyle ilgili olarak paylaşımda bulundu.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında dün gerçekleştirilen kritik zirve sonrasında gördük ki, bir süre daha evlerimizde bulunmaya hatta mümkün mertebe uzaktan çalışmaya devam edeceğiz" diyen Şahin, şöyle devam etti:

Son veriler ışığında alınan önlemlerin çok isabetli olduğu ve tedbirlere riayet ederek salgın hastalıktan korunmaya devam edeceğimiz aşikâr. Bu minvalde öğrencilerimiz bir yandan teknolojinin yardımıyla uzaktan eğitimlerine devam ederken diğer yandan da eğlenceli vakit geçirecek mecraları kullanıyorlar. Tabii ki, sihirli kutumuz bu aralar çok daha popüler olacak.

ışığında alınan önlemlerin çok isabetli olduğu ve tedbirlere riayet ederek salgın hastalıktan korunmaya devam edeceğimiz aşikâr. Bu minvalde öğrencilerimiz bir yandan teknolojinin yardımıyla uzaktan eğitimlerine devam ederken diğer yandan da geçirecek mecraları kullanıyorlar. Tabii ki, sihirli kutumuz bu aralar çok daha popüler olacak. Radyolarımızdan ve ekranlarımızdan hem son gelişmeler hakkında haberler alıyor hem de tıpkı eski günlerdeki gibi keyifli zaman geçiriyoruz. Televizyonlarımız;evlerimizin başköşelerinde,sıcak aile içi sohbetlere eşlik ederken,milletimiz haber almak gibi önemli bir ihtiyacını ekranlardan karşılıyor.Bu vesileyle özellikle haber yayınlarında ve programlarında sorumlu yayıncılık yapılması ilkesini vurgulamak istiyorum.

hakkında haberler alıyor hem de tıpkı eski günlerdeki gibi keyifli zaman geçiriyoruz. Televizyonlarımız;evlerimizin başköşelerinde,sıcak aile içi sohbetlere eşlik ederken,milletimiz haber almak gibi önemli bir ihtiyacını ekranlardan karşılıyor.Bu vesileyle özellikle haber yayınlarında ve programlarında sorumlu yayıncılık yapılması ilkesini vurgulamak istiyorum. Televizyonlarımız aynı zamanda önemli bir eğlence aracı. Halihazırda rağbet gören yerli yapım ve diziler, içinde bulunduğumuz ağır gündemde de rahatlama adresiniz olarak sizlerle olmaya devam ediyor. Vatandaşlarımız için fedakârlık göstererek çalışmalarına devam eden yapımcı, senarist, oyuncu, sunucu, yorumcu ve ekranın hem önünde hem de arkasında her nevi vazifeyi yürüten dostlarımıza RTÜK Başkanı olarak çok teşekkür ediyorum.

7- Vatandaşlarımız için fedakârlık göstererek çalışmalarına devam eden yapımcı, senarist, oyuncu, sunucu, yorumcu ve ekranın hem önünde hem de arkasında her nevi vazifeyi yürüten dostlarımıza RTÜK Başkanı olarak çok teşekkür ediyorum. — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) March 19, 2020

​