'Yeni koronavirüs pandemisinin sona erme süresi iki faktöre bağlı'

Koronavirüs her geçen gün giderek daha fazla can almaya devam ederken tüm dünya, bu salgının daha ne kadar süreceğini merak ediyor. Sputnik'e konuşan biyolog Baranova'ya göre salgının sona erme süresini etkileyecek faktörlerden biri virüsün evrim süreci.

Virüsün yeni taşıyıcıya geçtiğinde zayıfladığının bilindiğini kaydeden Baranova, "Virüs, insandan insana geçtiğinde mutasyona uğruyor ve zayıflıyor. Virüs, insan üzerinde varlığını sürdürebilmek için eş evrim geçiriyor. Bu virüs, şu an bize adapte oluyor. Bunun ne kadar süreceği bilinmiyor" dedi.

Baranova, ikinci faktörün insanların virüse karşı bağışıklık kazanma süreci, yani doğal aşılama süreci olduğunu kaydetti.

Baranova, "Koronavirüs nüfusun yaklaşık yüzde 70'inde hastalığa yol açtığında, halk arasında virüsü yenmek için gereken antikorlara sahip insanlar ortaya çıkacak. Bu durumda, bulaşma artık o kadar kitlesel olmayacak ve herkesin bağışıklığı olacak" ifadelerini kullandı.