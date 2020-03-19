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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine Adana'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına alkışla destek oldu. Sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşan etkinlik kapsamında, saat 21.00 itibarıyla vatadandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışladı.

    Türkiye, koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlarla balkonlardan teşekkür etti

    © AA / İbrahim Erikan
    Koronavirüs salgını
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    İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle çalışan sağlık personeline teşekkür için evlerinin balkonlarından alkış tuttu.

    Kentte saatler 21.00'i gösterdiğinde İstanbul'un farklı ilçelerinden vatandaşlar, evlerinin balkonlarına çıkarak sağlık çalışanlarına verilen alkışlı desteğe katıldı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da akşam saatlerinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüsle mücadelede takdire şayan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullanmıştı.

    Bakan Koca'nın bugün saat 14.00 TBMM'deki konuşmasında koronavirüse karşı özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarını milletvekillerini alkışlattığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Vatandaşların beğenisini kazanan görüntüler, kısa sürede "sağlık çalışanlarının alkışlanması" temalı kitlesel etkinliğe dönüştü.

    ​Bu kapsamda saat 21.00 yurt genelinde etkinlik saati olarak belirlendi. Başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere belirlenen saatte birçok il ve ilçede vatandaşlar, evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışladı.

    Sosyal medyada "#BeraberBasaracağız" etiketiyle yayılan etkinliğe siyaset, sanat ve spor dünyasından birçok tanışmış isiminde destek verdi.- "Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır!"

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da etkinlik saatinde sosyal medya hesabından TBMM'deki görüntülerini paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

    "Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır! Bugün saat 14.00'te Meclis'teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili Sağlık çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00'de milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum."

    ​Etkinliğe, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,  AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Demir Grup Sivaspor ve Anadolu Efes Spor Kulübünün yanı sıra birçok gazeteci ve sanatçı da destek verdi.

    Diğer illerdeki destek eylemine ilişkin bilgiler şöyle:

    İzmir, Manisa, Denizli ve Uşak

    İzmir, Manisa, Denizli ve Uşak'ta vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.  

    Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren, Türkiye'de de can kayıplarına yol açan koronavirüs nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek olmak isteyenler, saat 21.00'de evlerinin cam ve balkonlarından 1 dakika boyunca alkış tuttu. 

    ​İzmir'de, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi çalışanları ile sokaktaki çok sayıda kişi de alkışlarıyla sağlık çalışanlarına destek oldu.

    Bazı vatandaşlar da balkon ışıklarını açıp kapatarak etkinliğe destek verdi.

    Denizli, Uşak ve Manisa'da da hem alkış hem de ışıklar açıp kapatılarak sağlık çalışanlarına destekte bulundu.

    Malatya ve Kahramanmaraş

    Malatya'da, sosyal medyadaki "Saat 21.00" etkinliğinde bir araya gelen vatandaşlar koronavirüsle mücadelede görev alan sağlık personelleri için balkon ve pencerelere çıkarak alkış tuttu.

    Kahramanmaraş'ta apartmanların balkonlarından alkışlarla sağlık çalışanlarına 1 dakika destek verildi.

    Vatandaşlar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla 21.00'de evlerinin balkonlarına çıkıp 1 dakika alkış tuttu. Etkinlikten haberi olmayan kimi vatandaşlar da sesi duyup balkonlarına çıkarak etkinliği destekledi. .

    Bazı vatandaşlar da odalarının ve balkonlarının ışıklarını açıp kapatarak, destek oldu.

    Erzurum ve Trabzon

    Erzurum ve Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına, vatandaşlar alkışlarla destek verdi.

    Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruların ardından saat 21.00'da ev ve iş yerlerinin pencerelerine çıkan vatandaşlar sağlık çalışanlarını alkışlarla destekledi.

    Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yaptıkları fedakarca çalışmalarda, sağlık ekiplerinin yalnız olmadıklarını göstermek için alkışlarıyla destek veren vatandaşlar, eylemlerini bir dakika sürdürdü.

    Bazı vatandaşlar ise alkış tutmanın yanı sıra ev ve iş yerlenin ışıklarını da bir dakika boyunca yakıp söndürdü.

    Çorum ve Kastamonu

    Çorum ve Kastamonu'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.

    Sosyal medya üzerinden haberleşen vatandaşlar saat 21.00'de evlerinin balkonları ve camlarına çıktı. Vatandaşlar alkışlarla sağlık çalışanlarına moral verdi. Bazı vatandaşlar alkışın yanı sıra ev ve iş yerlenin ışıklarını da bir dakika boyunca yakıp söndürdü. Bu sırada yoldan geçen araçlar da korna çalarak vatandaşlara destek verdi.

    Mardin, Siirt ve Batman

    Mardin, Siirt ve Batman'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkış tutarak destek verdi.

    Sosyal medya üzerinden haberleşen vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkonları ile camlarına çıktı.

    Vatandaşlar 1 dakika süren alkışlarla sağlık çalışanlarına moral verdi.

    Bu sırada araçlarıyla yoldan geçen sürücüler de korna çaldı.

    Van ve Bitlis

    Van ve Bitlis'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.  Sosyal medya üzerinden haberleşen vatandaşlar saat 21.00'de evlerinin balkonları ya da pencerelere çıktı.

    Vatandaşlar alkış ve ıslıklarla sağlık çalışanlarına moral verdi. Bu sırada yoldan geçen araçlar da korna çalarak vatandaşlara destek verdi. Eylem yaklaşık bir dakika sürdü.

    Vatandaşlardan Taylan Kesici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke olarak zor bir durumdan geçildiğini belirterek, "Böyle bir dönemde kenetlenerek bu sorunun üstünden gelebiliriz. Salgına karşı bu süreçte en çok ihtiyaç duyduğumuz hastaneler ve sağlık çalışanlarıdır. Onlara moral vermek için bir dakika evlerimizin balkonlarından destek olmak istedik." dedi.

    Adana

    Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına minnettarlık göstermek isteyen vatandaşlar evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.  Sosyal medyadan yapılan duyurular üzerine kentte saat 21.00 olduğunda everinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar alkış tutarak çalışanlara destek verdi. Vatandaşlardan kimileri ellerindeki tencerelere vururken kimileri de evlerinin lambalarını yakıp söndürdü. Destek sırasında vatandaşlar sözlü olarak da takdirlerini dile getirdi.

    Öte yandan, yoldan geçen kimi araçlar da korna çalarak destek verdi.

    Kayseri, Sivas ve Kırıkkale

    Kayseri, Sivas ve Kırıkkale'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkış tutarak destek verdi.

    Sosyal medya üzerinden haberleşen vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkonları ve camlarına çıktı. 

    Vatandaşlar alkışlarla sağlık çalışanlarına moral verdi. Bu sırada araçlarıyla yoldan geçen sürücüler de korna çalarak vatandaşları destekledi.

    ​Kırıkkaleli vatandaşlardan Satılmış Aksun, gazetecilere yaptığı açıklamada, başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarını takdirle izlediklerini söyledi. Ellerinden gelen tek şeyin bu olduğunu ifade eden Aksun, "Bu salgın hastalıktan kurtulmak için hepimizin yapması gereken evimizde kalmak. Sağlık çalışanlarımız bizim için önemli. Sadece hastalandığımız zaman yanlarında olmak istemiyoruz. Bu süreçte önemli olan evimizde kalarak hastalanmadan onların yanında olabilmek." diye konuştu. 

    Bursa ve Bilecik

    Bursa ve Bilecik'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi. Bursa'da saat 21.00'de balkonlarına çıkan vatandaşlar, sağlık çalışanlarını alkışladı. Doğanbey Mahallesi'nde bulunan binalarda yaşayan vatandaşlar, ıslıklarla da desteklerini gösterdi. 

    ​Bilecik'te evinin balkonunda alkış yapan İdris Semih Kaya, AA muhabirine, sağlık çalışanlarına destek olmak istediğini söyledi.  Etkinliği sosyal medyadan gördüğünü anlatan Kaya, "Koronavirüse karşı canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Onlara minnettarız, Allah yardımcıları olsun. Bu sıkıntılı süreci onların özverili çalışmaları sayesinde en kısa zamanda, en az zararla atlatacağız." dedi.  

    Eskişehir ve Çanakkale'de de vatandaşlar alkışlarla sağlık çalışanlarına destek verdi.

    Sakarya ve Karabük

    Sakarya ve Karabük'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.

    Sosyal medya üzerinden haberleşen vatandaşlar saat 21.00'de evlerinin balkonları ve camlarına çıktı.

    Vatandaşlar alkışlarla sağlık çalışanlarına moral verdi.

    Bu arada Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları da vatandaşların alkışlarını telefonla kaydetti ve onlara alkışlarla destek oldu. 

    ​Bakan Koca'dan sağlık çalışanları için 'üst üste 3 gün alkış' çağrısı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 21.00'de evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışlayan vatandaşlara teşekkür ederek, "Yarın, ertesi gün aynı saatte minnettarlığımızın sesi tekrar duyulsun." çağrısında bulundu.

    Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 21.00 alkışı için sağ ol Türkiye. Şehir şehir, ev ev çağrımıza uydun, özverili sağlık çalışanlarımıza alkışınla güç verdin. Yarın, ertesi gün aynı saatte minnettarlığımızın sesi tekrar duyulsun. Üst üste üç gün alkışlayalım." ifadelerini kullandı.  

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