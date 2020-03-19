Koronavirüs ile mücadelede işe yaradığı düşünülen en anlamsız yöntemler Arap basınında

Mısır’da yayınlanan SasaPost sitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede işe yaradığına inanılan, fakat aslında anlamsız ve tehlikeli olan yöntemleri sıraladı.

Mısır’da Arapça yayınlanan uluslararası siyasi haber ağırlıklı SasaPost sitesi, bu kez Kovid-19 salgını ile mücadelede işe yaradığına inanılan, fakat aslında anlamsız ve tehlikeli olan yöntemleri kaleme aldı.

Alkol

Alkollü içeceklerin ve alkolün koronavirüs ile mücadelede yardımcı olmadığı ve bulaşmayı önlemediği belirtilen yazıda, İran’da onlarca kişinin, ilaç olarak kullanmaya kalkıştığı metil alkolden zehirlenerek hayatını kaybettiği vurgulandı.

İnek idrarı

Haberde, Hindistan Halk Partisi (BJP) milletvekili Suman Haripriya’nın, koronavirüs salgınının kontrol altında tutulmasıyla kalmayıp aynı zamanda kanseri de önlediği gerekçesiyle yemekle birlikte inek idrarı ve dışkısı kullanma çağrısı yaptığı dikkat çekildi.

Aynı zamanda diğer bir milletvekili Swami Chakrapani’nin ise ‘inek idrarı partisi’ organize ederek, etkinliğe katılanlara bu sıvıdan dağıtılmasını sağladığı kaydedildi.

Homeopati

Homeopati, bir hastalığın, hastalık belirtilerini sağlam bir insanda ortaya çıkarabilecek maddelerin çok düşük dozlarda hastaya verilmesiyle tedavi edilebileceği inancına dayanan bir alternatif tıp yöntemi olarak biliniyor.

Homeopatinin ‘en bilinen sahte bilim’ olarak nitelendirildiği yazıda, tedavi olurken bu yöntemle kullanılan maddelerden uzak durulması önerildi. Bu konuda verilen bir örnekte bu yöntemi destekleyenlerin Kovid-19 salgını ile mücadelede arsenik içerikli bir çözelti olan аrsenicum album maddesini kullanma çağrısında bulunduğu ifade edildi.

Sarımsak ve tuzlu su

Sosyal ağlarda koronavirüsün vücuda bulaştığı zaman 4 gün boyunca gırtlakta yaşadığı ve ancak daha sonra vücuda girdiği yönünde yanlış bilgilerin yayıldığı ve virüsle mücadele için tuzlu su ile gargara ve sarımsak tüketilmesinin önerildiği belirtilen yazıda, ancak Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) bu maddelerin virüsü yok etmediklerini doğruladığı vurgulandı.

Doğal yağlar, kolloidal gümüş çözeltisi ve çay

Yazıda, ABD Gıda ve İlaç Kurumu'nun, birçok şirketin koronavirüs ile mücadelede çok etkili birer araç olarak gösterdiği doğal yağların, tentürlerin, koloidal gümüş çözeltisi ve çay gibi içeceklerin aslında etkili olmadıkları konusunda uyardığı vurgulandı.