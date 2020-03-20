Trump eyalet valileri ile koronavirüsü değerlendirdi: Eyaletlere mücadele geliri için yardım fonu açmayı düşünüyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili son durumu, eyalet valileri ile değerlendirdi.

Trump, Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü üyeleriyle, Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı'nın (FEMA) genel merkezine bir ziyaret düzenleyerek, buradaki yetkililer ve telekonferans ile katılan eyalet valileri ile durum değerlendirmesi yaptı.

Toplantının başında kısa bir konuşma yapan Trump, FEMA'ya virüs ile mücadeledeki rolü nedeniyle teşekkür ederek, "Eyaletlere virüs ile mücadelede gelir sağlaması için yardım fonu açmayı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün de liderliğini üstlenen Başkan Yardımcısı Mike Pence, eyalet valilerine tedarik zincirlerini tıbbi malzemelere ayırma çağrısı yaparak, en büyük ihtiyaçları konusunda federal hükümetin eyaletlere yardım edebileceğini kaydetti.

Trump daha sonra eyalet valilerini tek tek dinleyerek, ihtiyaçları konusunda yorumlarda bulundu.

Pompeo İtalyan mevkidaşı ile görüştü

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, virüsün en etkili olduğu ülkelerden İtalya'nın Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Görüşmede, Pompeo'nun Kovid-19 pandemisi karşısında ABD-İtalya ortaklığının gücünü bir kez daha vurguladığını aktaran Ortagus, "Bakan Pompeo, bu zorlu zamanlarda İtalyan halkının gösterdiği azim ve dirençten övgüyle bahsetti." ifadesini kullandı.

Ortagus, görüşmede iki bakanın Libya konusunda ABD ile İtalya arasındaki iş birliğini de ele aldığını aktardı.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD'deki koronavirüs vaka sayısı 11 bin 274'e, virüsten dolayı yaşamını kaybedenlerin sayısı ise 174'e yükseldi.