İsrail'de koronavirüs nedeniyle 7 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, karantina tedbirlerini sertleştirme kararı alındığını, Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarının şimdi bağlayıcı olduğunu, ihlal edenlerin cezalandırılacağını belirtti.

Netanyahu, ülkesinde korona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla bugün itibarıyla 7 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini duyurdu. Halka seslenen Netanyahu, 'evinizde kalın' çağrısında bulunarak, hükümetin virüs nedeniyle acil durum ilanını onaylayacağını açıkladı. Vatandaşların sadece market ve eczane için dışarı çıkabileceği belirtildi.

Netanyahu, televizyondan yaptığı özel konuşmada, “Zor zamanlarda zor kararlar vermek zorundayım. Sağlık Bakanlığı önceki gün evde kalma emrini verdi. Bugün birkaç olağanüstü emir imzaladım. Bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek. Ayrıca hareket kısıtlaması uygulanacak. Siz İsrail vatandaşlarının evlerinizde kalmanız gerekiyor. Bu bir istek, bir tavsiye değil, emirdir, uygulanmaya zorunludur. Zor olacağını biliyorum, ama sizden işbirliği bekliyorum. Söz konusu olan hayatların kurtarılması” ifadesini kullandı.

Yaşamı destekleyen endüstrilerde çalışanların istisna tutulacağını kaydeden Netanyahu, “Olağanüstü durumlarda çalışmalarına izin verilenler dışında herkes evinde kalacak” diye ekledi.

Öte yandan İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 677'ye yükseldiği kaydedildi.