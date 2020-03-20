Umman, koronavirüs nedeniyle turistlerden ülkeyi terketmelerini istedi

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:” Bakanlığımız, turizm şirketleri ve otellere, müşterilerine koronavirüsün yayılması nedeniyle dünyada yaşanan olağanüstü durumu dikkate alarak Umman Sultanlığı'ndan ayrılmaları ve ülkelerine dönmelerini tavsiye etmelerini istedi.”

Bakanlık, turistlerin salgından sonra ülkeyi yeniden ziyaret edebileceklerini belirtti.

Umman Ulaştırma Bakanlığı, ülkedeki tüm toplu taşıma ve taksi hizmetlerinin durdurulduğunu açıkladı. Aynı önlem daha önce Katar tarafından da alınmıştı.

Umman’da şu ana kadar tespit edilen koronavirüs vaka sayısının 39 olduğu, bunlardan 37’sinin hastalığı ülke dışından kaptığı ve 13 hastanın iyileştiği belirtildi.