İtalyan doktor hastanelerdeki kritik durumu anlattı: Hastalar yapayalnız ölüyor

Corriere Della Sera'ya konuşan cerrah, “Öfkemizi ayaküstü yaşıyoruz. Herkese yardım edecek araçlarımız yok, sadece koruma araçları var ... Hastanın nefesi kesiliyor, kalp masajı yapıyorsun, elbette, zira onu ölüme bırakamazsın, o sana bakıyor. Peki, nasıl entübe edilecek? Elinde boru var ama solunum cihazı yok. Ne olacak?" ifadesini kullandı.

Ayrıca eşini ve çocuklarına hastalık bulaştırmamak için aldığı tedbirleri anlatan kadın, “Eve dönmeden önce eşimi uyarıyorum, çocukları benden uzak tutsun diye. Banyoya girip üzerimdekileri çamaşır makinesine atıyorum, 40 dakika boyunca duş altında duruyorum, kendimi sabun ve suyla ovuyorum. Sonra maskeyi takıyorum, ama yine de çocuklardan uzak duruyorum” dedi.

Virüsü ailesine bulaştırma riskine karşı saçını kesti

Ayrıca virüsün evine girme olasılığını daha da azaltmak için saçını kestiğini kaydeden kadın, doktorların, ölen hastaların yakınlarıyla konuşmak zorunda olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “İnsanlar hasta yakınlarına veda bile edemiyor. Ailelerin söylemek istediğini hastalara biz iletiyoruz, notları, torunlarının ilettiği resimleri gösteriyoruz. Hastanın öldüğünü ailelere telefonla bildiriyoruz. Bir hastanın, birbirinden uzakta yaşayan iki çocuğuyla konuşmak zorunda kaldım. Bir araya gelip yasını bile tutamadılar. Elinden tutmalarından söz etmiyorum bile. Biz bile bunu yapamıyoruz. Onlar yapayalnız ölüyor, içinde dezenfektan olan bir poşete bürüyüp morga götürülüyorlar. Birçok meslektaşım stres ve aşırı çalışma temposu yüzünden sinir krizi eşiğine geldi."

Hastaların her şeyin farkında olduğunu kaydeden cerrah, "Bunu onların gözlerinde okuyabiliyoruz. Bize, ‘Eşime onu sevdiğimi söyleyin’ veya ‘Görmeme nasip olmadığı yeni doğan torunuma selamımı söyleyin’ diyorlar” ifadesini kullandı.

Ayrıca hastanelerde yatak sıkıntısı olduğunu şikayet eden kadın, bazı hastaları banyoya yerleştirmek, diğerlerine de direk ambulans aracı içinde müdahale zorunda kaldıklarını anlattı.