Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için 'evde kal' çağrısına destek veren Yalın ve Sıla'dan sosyal medya düeti

Yalın, Sağlık Bakanlığı'nın uyarısına kulak verip evde kalanlar için instagram'da canlı konser verdi. Ünlü şarkıcının canlı yayınına Sıla da katıldı. İki sanatçının müzik şöleni izlenme rekoru kırdı.

Türkiye'de koronavirüs vakalarının ve ölümlerin ortaya çıkmasının ardından hükümetin önlemlerinin yanı sıra vatandaşlar da kendi önlemlerini almaya başladı.

Vaka sayılarının artmaması adına sosyal medya üzerinden #EvdeKalTürkiye etiketi ile kampanya başlatılarak zorunlu haller dışında dışarı çıkılmaması çağrısı yapıldı.

Ünlüler de bu kampanyaya destek vererek kendilerini karantinaya aldı.

Evlerinde karantina altında olan Sıla ve Yalın, bir sosyal medya uygulamasından yaptıkları canlı yayınla düet gerçekleştirdi.

karantinadaki Türk halkına instagramdan konser veren Sıla ve Yalın. Çok güzelsiniz çok. pic.twitter.com/xg80HlTVyN — Dobra Adam (@ImDobradam) March 19, 2020

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