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11:27 20 Mart 2020
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    Eczane

    Koronavirüsten dolayı bulunamayan ürünlere ateş ölçer de eklendi

    © İHA / BÜŞRA KUŞ - FADIL PİŞKİN-AW969444
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1061)
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    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202003201041645673-koronavirusten-dolayi-bulunamayan-urunlere-ates-olcer-de-eklendi/

    Türkiye’de koronavirüs vakalarının artmasının ardından vatandaşların yoğun talep gösterdiği kolonya, maske, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlere ateş ölçerler de eklendi. Denizli’de önceden 100 TL'lerden satılan ateş ölçerlerin şimdilerde fiyatının 400-500 TL'lere çıkmasına hem eczacılar hem de vatandaşlar tepki gösterdi.

    Türkiye’de 400 kişiye yaklaşan koronavirüs vakası ve 4 kişinin ölümünün ardından vatandaşlar maske ve eldivene yoğun ilgi gösterdi. Kolonya satıcılarının önünde uzun kuyruklar oluşurken birçok eczanede dezenfektan temininde güçlük çekti.

    Bu ürünlerin yanı sıra piyasada ateş ölçerler ve bağışıklık güçlendirici vitamin ilaçları da yok satmaya başladı. Dezenfektan ve maskelerin bazı eczanelerde bulunmasına rağmen ateş ölçme cihazları hiç bulunmuyor. Eczanelere ateş ölçme cihazı için gelen vatandaşlar elleri boş şekilde ayrılıyor. Girdikleri eczaneler ateş ölçer buldukları için şanslı olan bazı vatandaşlar ise bu defa yüksek fiyatla karşılaştıklarından dolayı alamadı.

    Talepleri karşılayamadıkları için hem müşterilerin hem de kendilerinin şikayetçi olduğu dile getiren Eczacı Nurcan Kütük şunları söyledi: "Bağışıklık sistemini güçlendiren ilaçlarda baya bir talep var. Vitamin grupları, bağışıklık sistemi güçlendiren ilaçlar, dezenfektanlar, kolonyalar, ateş ölçerler, eldiven, maske bunlarda baya bir talep artışı var şu an için koronadan korunmak amaçlı. Karşılayamıyoruz çok zorlanıyoruz çünkü yeterli derecede bulamıyoruz ürünleri maskedir, eldivendir bunlar çok kısıtlı sayıda geliyor elimize ve çok yüksek fiyatlarda geliyor. O yüzden talebi karşılamakta zorlanıyoruz. Hastalarda bu durumdan şikayetçi. Biz de çok şikayetçiyiz işin açıkçası."

    ‘Ateş ölçer hiçbir şekilde bulamıyoruz’

    Dezenfektan, maske, eldivenin yanı sıra ateş ölçer cihazlarında temininde sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Kütük açıklamalarını şöyle sürdürdü:

    Korona günlerinde eczanelerde şeffaf branda önlemi
    © DHA /
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    “Şu an için ateş ölçer hiçbir şekilde bulamıyoruz, normal temassız ateş ölçerler zaten çok uzun süredir piyasada yok. Bulamıyoruz. Dijital ateş ölçerler de artık gelmez oldu, onları da bulamıyoruz."

    ‘100 TL olan ateş ölçerler şu anda 400-500 TL’ye çıktı’

    Koronavirüsten sonra fiyatların artmasını hem vatandaşlar hem de kendileri için sıkıntılar oluşturduğunu söyleyen Eczacı Teoman Ceylan da şunları anlattı: "Bu koronavirüsten dolayı ülkemizde maske ve dezenfektan talepleri baya artmış durumda. Yalnız fiyatlarını insanlar çok pahalı buluyorlar. Bu virüsten önce fiyatları çok ucuz olup da şimdi çok pahalı oldu ve insanlar bulmakta zorlanıyor. Bu bağışıklık sistemi ilaçları, dezenfektan ilaçlarını, maskeleri bunun yanında antiviral ilaçlar olsun, piyasadan bir anda kayboldu. Fiyatları devlet tarafından ödenmeyen ilaçların fiyatları bayağı bir arttı. Vatandaşımız da zor durumda kalıyor. Hem bulmakta zorlanıyor hem de fiyatlarını öderken zorlanıyor. Ülkemiz için inşallah hayırlı olur. Ateş ölçer şu anda piyasada yok. Fiyatları da çok yüksek. Şu anda 100 TL olan bir ateş ölçer 400-500 TL’den konuşuluyor. Vatandaş bunu nasıl alacak ben de bilemiyorum."

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1061)

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    Etiketler:
    dezenfektan, Ateş, Kolonya, eldiven, Maske, Denizli, Koronavirüs, Türkiye
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