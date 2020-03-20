Peskov: Putin kendisini harika hissediyor, koronavirüs testine ihtiyacı yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini harika hissettiğini ve koronavirüs testine ihtiyacı olmadığını söyledi.

Gazetecilerin Putin'e koronavirüs testi yapılıp yapılmadığı sorusu üzerine Peskov, "Devlet Başkanı'nın koronavirüs testi yaptırmasına gerek yok, zira belirtilerini taşımıyor. Tanrı'ya şükür kendisini harika hissediyor ve çalışmaya devam ediyor" yanıtını verdi.

Putin'in Kırım ziyareti sırasında Rus liderle temas kuran herkesin koronavirüs testine tabi tutulduğunu kaydeden Peskov, "Bunların makul önlemler olduğunu düşünüyoruz. Devlet Başkanı'nın ve çevresindeki herkesin sorunsuz şekilde çalışmaya devam etmesi için önlemler alınmalı" dedi.

'Herkes aynı gemide'

Peskov, şu anda herkesin 'aynı gemide' bulunduğunu ve farklı ülkelerde koronavirüse yakalanan kişi sayılarının kıyaslanmaması gerektiğini söyleyerek, salgınla mücadele için ortak çaba sarf edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Koronavirüsle mücadele alanındaki uluslararası işbirliğine de değinen Peskov, "Bildiğiniz gibi, çalışmalar yapılıyor ve doktorlarımızın halihazırda çok iyi buluşları mevcut. Doktorlar temas halinde, özellikle de Çinli dostlarımızla uluslararası işbirliği yürütülüyor. Devlet Başkanı Putin, Çinli mevkidaşı Şi Cinping'le yaptığı telefon görüşmesinde bu konuyu ele almıştı" diye konuştu.

Hiçbir ülkenin virüsün görülmesinin önüne geçemediğini ve bunun imkansız olduğunu da söyleyen Peskov, şu anda bu tehlikenin en aza indirgenmesi için çalışma yapıldığını ekledi.