The Guardian: İngiltere'nin geliştirdiği koronavirüs aşısı haftaya hayvanlar üzerinde denenmeye başlanacak

The Guardian'ın haberine göre, Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları yoğun çalışmaları sonucunda dünyayı ele geçiren koronavirüse karşı bir aşı geliştirdi.

Oxford Üniversitesi'nden Profesör Sarah Gilbert'in liderliğindeki ekip, aşıyı gelecek hafta hayvanlar üzerinde test edecek. Testlerin başarılı olması durumunda ise önümüzdeki ay insanlar üzerinde denenecek.

Guardian front page, Friday 20 March 2020: trials to begin on Covid-19 vaccine in UK next month pic.twitter.com/BZfNEiIFpl — Guardian news (@guardiannews) March 19, 2020

​'Ölü sayısının en yüksek olmasını beklediğimiz haziran-temmuz aylarına kadar hazır olması gerek'

Oxford Üniversitesi'nden Profesör Adrian Hill, "Aşının en kısa sürede üretilmesi gerektiğinin farkındayız. Özellikle ölü sayısının en yüksek olmasını beklediğimiz haziran-temmuz aylarına kadar hazır olması gerektiğini biliyoruz" diye konuştu.

Hill, "Bu normal bir durum değil. Tüm deneme güvenliği kurallarına uyacağız, ancak olumlu sonuç veren bir aşımız olur olmaz, dağıtılmasını sağlamak için lisans prosedürlerinin hızlandırılmasını öngörüyoruz. Ne kadar erken aşı sağlayabilirsek o kadar iyi" ifadelerini kullandı.

Oxford ekibinin sınırlı üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten Hill, eğer testler aşının başarılı olduğunu gösterirse büyük ölçekli bir aşı üreticisi ile birlikte çalışmaları gerekeceğini söyledi.

Bu ay, ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Müdürü Anthony Fauci ve İngiltere hükümetinin Baş Bilim Danışmasnı Sir Patrick Vallance, koronavirüs aşısının en iyi ihtimalle 12-18 ay sonra piyasada olabileceğini söylemişti. Ancak Hil, Oxford ekibinin aşıyı bahsedilen bu süreden çok daha önce piyasaya sürmeyi hedeflediğini belirtti.

Sürecin hızlandırılması planlanıyor

İngiltere yasalarına göre insanlar üzerinde ilaç denemesi yapılmadan önce hayvanlar üzerindeki test sürecinin tamamlanması gerekiyor, ancak aşı daha önce başka hastalıklara karşı denendiği için bu sürecin hızlandırılması planlanıyor.

Ekibin umudu, Ebola'da olduğu gibi koronavirüs aşısı için de olağan lisanslama kurallarının gevşetilmesi ve aşının biran önce kullanıma sunulması. Ebola aşıları hazır olduğunda düzenleyici kurumlardan resmi lisans almamış olmalarına rağmen kullanılmaya başlanmıştı. Aşılar ancak geçen sene lisanslanmıştı.

İngiltere Halk Sağlığı Merkezi'nin Porton Down'daki Ulusal Enfeksiyon Servisinde Araştırma Başkanı Miles Carroll da konuya ilişkin "Ebola salgınından biliyoruz, aşı lisans almadan önce bile hastalık için önem arz edebilir" dedi.

'Researchers at @UniofOxford, led by Prof Sarah Gilbert of @NDMOxford, are planning a safety trial on humans of what is expected to be the UK’s first coronavirus vaccine next month.'

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