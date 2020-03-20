Lost dizisinin oyuncusu Kim koronavirüse yakalandı

Bir döneme damgasını vuran Lost dizisinin kadrosununda da yer alan Güney Kore asıllı ABD’li oyuncu Daniel Dae Kim, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yaptırdığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyuran Daniel Dae Kim, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlü oyuncu, "Dün bana Kovid-19 teşhisi konuldu. Görünüşe göre iyi olacağım. Umarım hepiniz güvende, sakin ve her şeyden önce sağlıklı kalırsınız" dedi.