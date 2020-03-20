Rusya’da koronavirüs vaka sayısı 199’a yükseldi

Rusya’da koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 52 kişi daha artarak 199’a yükseldi. Ülkenin tüm bölgeleri de salgınla ilgili alarma geçirildi.

Rusya’nın koronavirüsle ilgili durumu gözlem merkezinden yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı 199’a çıktı. Ülkenin 23 bölgesinde hemen teşhis konuldu. Başkent Moskova’da 12, Moskova ve Sverdlovsk bölgelerinde 5’er vaka görüldü.

Yekaterinburg’daki tüm vakaların Avusturya, Almanya, İspanya ve Fransa’yı ziyaret ettiği, dönüşlerinin ardından derhal hastaneye kaldırıldıkları ve temas kurdukları kişilerin gözetim altına alındığı kaydedildi.

Daha önce ülkede virüsten ilk ölüm yaşansa da, ölümcül bir vaka daha tespit edilmedi.

Rusya’da koronavirüse yakalanan 79 yaşındaki ve diyabet gibi çeşitli sağlık sorunlarından mustarip bir kadın, geçirdiği zatürree sonucu hayatını kaybetmişti.

Bu arada Rusya’nın 85 bölgesinde koronavirüs nedeniyle yüksek hazırlık düzenine geçildi.

Uzak Doğu, Sibirya, Ural, Volga, Kuzeybatı, Kuzey Kafkasya ve Güney federal bölgeleri dün alarma geçti.

İlköğretim ve yükseköğretim kurumları uzaktan eğitim uygulamaya başladı, tüm spor etkinlikleri iptal edildi. Bölge sakinlerine yurtdışına seyahatten kaçınmaları uyarısı yapıldı.

Yüksek hazırlık düzeni çerçevesinde ayrıca tüm diğer kitesel etkinliklere ve katılımcı sayısına yönelik kısıtlama getirildi.

Ayrıca yurtdışından dönen herkesin 14 gün karantinaya girmeleri istendi. Bu nedenle ülkeye gelen herkesin oluşturulan özel bir hat üzerinden dönüşleri hakkında bilgi vermesi gerekiyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüsün yayılmasıyla ilgili her türlü senaryoya hazır olunması gerektiğini belirtmişti.