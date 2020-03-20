Bulgar meclisinde parti liderinden dikkat çeken koronavirüs önlemi

Bulgaristan'da meclise giden Volya Partisi lideri Veselin Mareshki'nin koronavirüse karşı tedbir almak için maske ve eldivenin yanı sıra vücudunu tamamen kaplayan korucuyu kıyafet giymesi dikkat çekti.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede zirveler ve organizasyonlar iptal olsa da 112 vaka ve 3 ölümün kayıtlara geçtiği Bulgaristan’da meclis oturumları devam ediyor.

Reuters’ın meclisten geçtiği karelerinde bazı vekiller önlem olarak koruyucu maskeler taksa da sandalyelerin boş kaldığı görüldü.

Mecliste en çok dikkat çeken isim ise Volya (irade) Partisi lideri Veselin Mareshki oldu.

Yardımcısıyla beraber oturuma gelen Mareshki, vücudunu tepeden tırnağa kaplayan koruyucu bir kıyafet giydi. Küsüye de bu şekilde çıkan Mareshki, meraklı bakışların hedefi oldu.