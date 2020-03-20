Trakya'da sağlıkçılara 'Epiciğimizin sağlığı için çalışıyor be yaa' yazılı resimle destek

Sağlık Müdürlüğü içerisindeki bir duvara yağlı boya ile Kırklareli gar binasının resmedildiği ve üzerinde yöresel dille "Ep gene bu emşireler, ekimler, eczacılar, ebeler... epiciğimizin sağlığı için çalışıyor be yaa" yazılı çalışma gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile sağlık personeli CihangirBayburtluoğlu, Ahmet Keskin, Serkan Yılmaz ve 13 yaşındaki Peri Bayburtluoğlu tarafından yaklaşık 5 metrekarelik alanda yapılan resim, ilgi çekti.