Rus Vedomosti gazetesi, koronavirüs nedeniyle adını değiştirdi, evde kalma çağrısı yaptı

Rus Vedomosti gazetesi, koronavirüsle mücadele kapsamında Rusya vatandaşlarını evde kalmaya teşvik etmek amacıyla ismini geçici olarak ‘Vsedomoy’ (Herkes eve) olarak değiştirdi. Gazetenin bugünkü sayısı bu isimle çıkarken, internet sitesindeki logosu da aynı şekilde değiştirildi.

Vedomosti gazetesi Rusya’da koronavirüsle mücadele kapsamında kendince bir adıma imza attı. Gazetenin 20 Mart sayısı ‘Vsedomoy’ (Herkes eve) ismiyle çıktı, internet sitesindeki logoda da değişikliğe gidildi.

Gazetenin açıklamasında, virüsün yayılmasında en etkili yöntemlerden birinin sosyal teması en aza indirmek olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Evinizde kalın. Vedomosti’nin ofisinde biz öyle yaptık, sizi de biz ve diğer birçok büyük şirket gibi davranmaya çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Газета "Ведомости" временно сменила название из-за коронавируса. Теперь она называется "Вседомой"https://t.co/fZB0jdOCxC — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) March 20, 2020

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