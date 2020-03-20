Cuma namazına geldi, caminin kilitli olmasına kızınca kapıyı zorladı

Şanlıurfa'da cuma namazı için Balıklıgöl’deki Dergah Camiii'ne gelen bir kişi, kapının kilitli olmasına öfkelenerek kapıyı zorlamaya çalıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelinde tüm camilerde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında cemaatle namaz kılınmasına ara verdi. Buna rağmen Şanlıurfa Balıklıgöl'deki Dergah Camii'ne namaz kılmaya gelen cemaat kapıların kilitli olmasına tepki gösterdi.

Polisin güvenlik önlemi aldığı caminin önünde toplanan ve çoğunluğu yaşlı olan cemaat ezanın okunmasıyla birlikte camiye girmek istedi. Ancak grup asma kilit vurulan cami kapısına asılı “Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Mart'a kadar ziyarete kapatılmıştır” uyarı yazısıyla karşılaştı.

Uyarıyı gören bazı kişiler camiden ayrılırken bazıları da bu karara tepki gösterdi. Israrla camide namaz kılmak isteyen bir kişi kapalı olan cami kapısı önünde öfkelenerek, kapıyı zorlamaya çalıştı.

Bu sırada olay yerine gelen polis kapıyı zorlayan şahsı uyararak burada bulunanları cami avlusundan uzaklaştırdı. Cami avlusundan çıkan cemaat daha sonra Balıklıgöl yakınlarındaki çimler üzerinde ceketlerini serip namaz kıldı.