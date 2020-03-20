Koronavirüs uyarını dinlemeyen piknikçiler Belgrad Ormanı'na akın etti

Türkiye genelinde koronavirüs salgınına karşı 'evde kal' çağrıları yapılırken bazı İstanbullular önlemleri hiçe sayarak Belgrad Ormanı'na akın etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle ‘evde kal’ uyarıları yapılıyor. Günlerdir bir çok kişi bu uyarıları dikkate alarak, virüsün yayılmaması için evinden çıkmıyor. Ancak bazı İstanbulluların bugün havanında da güzel olmasını fırsat bilerek Belgrad Ormanı’na akın ettiği görüldü.

Belgrad Ormanı’nın girişine gelen araçlar kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Araçların bazılarının üzerinde bisikletlerinde olduğu görüldü. İçeri giren araçlar ise piknik alanının etrafında bulunan otoparkları doldurdu. Ormanda gelinlik ve damatlıkla gezen bir çift de dikkat çekti.

Piknik alanında mangal yapanlar da dikkat çekti. Piknik masalarında yanlarında getirdikleri yiyecekleri tüketen ve sohbet edenlerin sosyal mesafeyi de korumadıkları görüldü.