Kayıt
20:40 20 Mart 2020
Canlı Yayın
    Arama
    İBB önündeki işçi eylemi anlaşmayla sona erdi

    İBB önündeki işçi eylemi anlaşmayla sona erdi

    © AA /
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    0 511
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104165/00/1041650057_0:41:3072:1769_1200x675_80_0_0_8ff85cb6318cd1240a2445bf35f576b8.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202003201041650086-ibb-onundeki-isci-eylemi-anlasmayla-sona-erdi/

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde yaklaşık 7 aydır süren işçi eylemi, Hak-İş Konfederasyonu'a bağlı ilgili sendikalarla imzalanan protokolle sona erdi.

    İBB ve sendika yöneticileri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılımıyla Florya'daki başkanlık konutunda bir araya geldi.

    Toplantıya, İBB'yi temsilen Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, başkan danışmanları Yiğit Duman ve Murat Ongun ile Hak-İş'e bağlı Türkiye Otel, Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası (OLEYİS) Genel Başkanı Vedat Böke, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Keskin ile Halil Özdemir katıldı. Eylemdeki işçileri temsilen de 8 kişi, toplantıda hazır bulundu.

    İlk sözü alan Vedat Böke, eylemin sona erip işçilerin işlerine dönecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Arkadaşlarımızın mücadele sürecini uzun zamandır birlikte yaşadık. Arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Hakikaten usulünce, kırmadan, dökmeden, hakaret etmeden, kurallar çerçevesinde mücadele etmişlerdi. Bu arkadaşlarımızın tek dertlerinin işlerine dönmek olduğunu söylemiştik. Siyasi bir kavgalarının olmadığını başından beri söylüyorduk. Şimdi de aynı şeyleri söylüyoruz. Özellikle size, bu arkadaşlarımızın mağdur olduğuna inanıp, bu görüşmeyi yapıp, bu kararı aldığınız için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Belki de hayatımda yaşadığım en mutlu anlardan bir tanesini şu anda yaşıyorum. Yaklaşık 208 aile, bunların çocukları… Bu mutluluk bize yeter diye düşünüyorum" ifadelerini  kullandı.  

    İBB Başkanı İmamoğlu ise katılımcılara teşekkür ederek, "Herkesin emeğine sağlık. Arkadaşlarımıza hem yüz yüze hem göz göze şunu söyleyelim: Biz, baştan beri bir süreç tanımlamaya çalıştık. Birincisi dedik ki; tabii ki yoğun bir alım takvimi gözüküyor. Bu alım takvimi, bizi rahatsız etti. Biz buna duyarsız kalırsak, kendi halkımıza haksızlık ederiz. Oradaki birkaç aylık süreçteki alım sayısı, bizi rahatsız etti" dedi. 

    'Arkadaşlar biraz davetkar davransaydı, yanlarına giderdim'

    İşçilerle hiçbir probleminin bulunmadığını ifade eden İmamoğlu, "Buradaki arkadaşların hiçbirini tanımıyorum. Hiçbir arkadaşımla benim kişisel bir husumetim olabilir mi? Mümkün değil. O dönemde çıkarılan arkadaşların da bir kısmı, farklı yöntemlerle hiç kimsenin müdahalesi olmadan işe girdi bizde. Onlarca insan işe girdi. Bundan sonra da girecek" şeklinde konuştu.

    Siyasi bir kimlik ve bir işveren olarak Türkiye'de insan kaynağı yönetimi süreçlerini uzun zamandır analiz ettiğini belirten İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

    "Türkiye'de, alışılmışı değiştirme konusunda, önce kendi siyasi zeminine bile 'dur' diyorsun. Kolay bir iş değil. Yönettiğimiz meseleyi lütfen öyle yorumlayın. Ama doğruyu yapmak adına mücadele ediyoruz. Elbette adaletten, ahlaktan ve kurumsal anlamda aidiyetten yanayız. Siyaseten ya da ahlaken sıkıntısı olmayan her arkadaşımızın başımızın üzerinde yeri var. Bu, sizin için olduğu gibi, yarınlarda işe alacağımız herkes için de geçerli. Yaşamına, tavrına, tarzına hiç bakmam. Herkesten benim ailemde var, ben alışığım. Hiçbir rezervimiz yok. Bu kardeşlerimiz de öyle bilsinler. Arkadaşlarımız, ilk görüşmelerinizden itibaren benimle diyalogda. Bizim hiçbir zaman diyalogdan yana bir sorunumuz olmadı. Arkadaşlar biraz davetkar davransaydı, yanlarına giderdim."

    İmzalanan protokol maddeleri

    Konuşmaların ardından, yaklaşık 7 aylık eylemi sonlandıran protokol imzalandı.

    Protokolde İBB adına Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ile başkan danışmanı Yiğit Duman'ın, sendikalar adına da Böke, Keskin ve Özdemir'in imzaları yer aldı.

    Protokolde şu maddeler yer aldı:

    - Ağustos ayı içerisinde işten çıkarılan personellerden 208'inin işe geri alınması öngörülmüştür. Bu isimler Hak-İş tarafından İBB'ye teslim edilmiştir.

    - Teslim edilen isimler haricinde protokol sonrası listeye herhangi bir ekleme yapılmayacak, yeni bir talep oluşturulmayacaktır.

    - Yapılacak taramalarda herhangi bir siyasi parti veya liderine, İBB kurumsal kimliğine, İBB Başkanı ya da yönetimine yönelik suç ve hakaret içeren faaliyetlerde bulunanlar değerlendirme dışında tutulacaktır. 208 kişiden işe iade talebiyle yasal süreç başlatanlar bu taleplerini sonlandıracaktır.

    - İBB binaları ve çevresinde bu ve benzeri sebeplerle kurulmuş tüm gösteri noktaları tümüyle kaldırılacak ve yeniden kurulmayacağı gayrı kabili rücu (değiştirilemez, geri dönülemez, geri çevrilemez) olarak sendika tarafından kabul ve taahhüt edilmiştir.

    - "İmamoğlu'na işçilerin karşısında değil de yanında durduğu için teşekkür ediyoruz" 

    Protokol sonrası işten çıkarılan tüm işçiler İBB karşısındaki Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi.

    İBB İşçileri Eylem Komitesi Başkanı Umut Aydoğan, kısa bir teşekkür konuşması yaptı.

    Haksız yere işten çıkarıldıkları için 7 ay önce mücadele başlattıklarını ifade eden Aydoğan, şunları söyledi: 

    "Bu mücadeleyi sürdürürken çok mağduriyetler yaşadık beraber yağmurun altında ıslandık, beraber güneşin altında kavrulduk , beraber hüzünlendik, beraber sevinçler yaşadık birlik ve beraberliğimizi en iyi şekilde sergiledik. Hiçbir zaman taşkınlıkta bulunmadık, kimseye hakaret etmedik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na işçilerin karşısında değil de yanında durduğu için çok teşekkür ediyoruz. Mücadeleyi yapanlar sadece iki seçim arasındakiler değil seçim öncesi işe alınan arkadaşlarımız da var tabii ki iki seçim arasında işe alınanlar da var. O yüzden iki seçim arası denilmesine karşıyım." 

    Etiketler:
    Ekrem İmamoğlu, Hak-İş, Hak-İş Konfederasyonu, işçi, Anlaşma, protokol, Eylem, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İtalya'nın başkenti Roma'da bir binanın duvarına visüre karşı müdacele eden 'Roma Tatili' filminin baş karakterlerinin yer aldığı grafiti çizildi.
    Dünyanın farklı ülkelerinde koronavirüsle mücadele konulu duvar resimleri
    Karikatür
    ‘Petrol fiyatlarındaki çöküş, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en kötüsü’
    Ateşkesin sağlandığı İdlib'deki son durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet