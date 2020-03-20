'Her yer dezenfekte ediliyor, temizleniyor' dedi, koyununun altını çocuk bezi ile bağladı

Osmaniye'de bir vatandaş şehir merkezine getirmek zorunda kaldığı, 'Nazlı' isimli koyununun altını çocuk bezi ile bağladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de çeşitli önlemler alındı.

Osmaniye'de bir vatandaş şehir merkezine getirmek zorunda kaldığı, 'Nazlı' isimli koyununun altını çocuk bezi ile bağladı. İsminin açıklanmasını istemeyen vatandaş, "Her yer dezenfekte ediliyor, temizleniyor. Koyunum çevreyi kirletmesin diye altını bez ile bağladım" dedi.