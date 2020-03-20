Yemeksepeti koronavirüsle mücadele için Sağlık Bakanlığı'na 1 milyon TL bağışladı

Daha önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 'temassız teslimat' uygulamasına geçtiğini duyuran Yemeksepeti, bu sefer de Sağlık Bakanlığı'na 1 milyon TL bağışladığını açıkladı.

Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan doktor ve personelin ihtiyacı olan ekipmanın temininde kullanılmak üzere 1 milyon TL bağışladığını duyurdu.

Aydın, Sağlık Bakanlığı'nın sonuna kadar yanında olacaklarını belirttiği paylaşımında şunları kaydetti:

"Yemeksepeti ailesi olarak Korona'ya karşı yürütülen bu savaşta, Sağlık Bakanlığımız bünyesinde çalışan doktor ve personelin ihtiyacı olan ekipmanın temininde kullanılmak üzere 1.000.000 TL bağışladığımızı duyuruyorum. Sonuna kadar yanınızdayız."

Yemeksepeti ailesi olarak Corona'ya karşı yürütülen bu savaşta, Sağlık Bakanlığımız bünyesinde çalışan doktor ve personelin ihtiyacı olan ekipmanın temininde kullanılmak üzere 1.000.000 TL bağışladığımızı duyuruyorum. Sonuna kadar yanınızdayız. @drfahrettinkoca — Nevzat Aydın (@zagortenay76) March 20, 2020

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