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22:12 20 Mart 2020
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    ABD-Meksika sınırı

    ABD ve Meksika, sınırlarını koronavirüs nedeniyle kapatıyor

    © AP Photo / Charlie Riedel
    Koronavirüs salgını
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    ABD, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının önüne geçebilmek amacıyla Meksika ile sınırları zaruri olmayan geçişlere kapatma kararı aldı.

    ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü ile Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

    Geçen hafta Kanada ile sınırları zaruri olmayan geçişlere kapattıklarını anımsatan Trump, bu konuda Meksika ile de çalıştıklarını kaydetti.

    Donald Trump, iki ülkenin sınırlarını mecburi olmayan geçişlere kapatacaklarını kaydederek, "Meksika bizim güney sınırımızı korumak için adımlar atıyor. Avrupa ile uçuşları da askıya alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da "ABD ve Meksika'nın ortak sınırlarını, zaruri olmayan geçişlere kapatma kararı aldığını duyurmak istiyorum." dedi.

    Eğitim sistemine Kovid-19 revizyonu

    Trump, ayrıca Kovid-19'un eğitim camiası üzerindeki etkileri konusunda da yeni adımlar attıklarına işaret ederek, "2019-2020 eğitim yılı için, standart testlerin gerekliliği kaldırıldı." değerlendirmesinde bulundu. 

    Ayrıca öğrenci kredileri üzerindeki faiz oranlarının da kaldırıldığını, 60 gün için öğrenci kredisi geri ödemelerinin de askıya alındığını kaydeden Trump, "İhtiyaç halinde bu süreyi uzatırız." dedi. 

    Trump, California ve New York valilerinin halkın sokağa çıkmasını kısıtlamak için aldığı kararlara işaret ederek, "Bu cesur adımlar için eyalet valilerimize teşekkür ediyorum." dedi. 

    Ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmeyeceği sorusuna ise Trump, "Şu anda böyle bir düşüncemiz yok." dedi. 

    'Bir otomobil şirketi solunum cihazı üretecek'

    Trump, "Savunma Üretim Yasasını" da yürürlüğe koyduklarını ve özel sektörün daha çok tıbbi malzeme üretimine yoğunlaşacağını kaydetti.

    Özel sektörün de salgın için üretim desteğinde bulunacağını kaydeden Trump, "Bir otomobil üreticisi, solunum cihazı yapmaya başlayacak." dedi.

    Kendisinden önceki yönetimlerin sağlık sistemini de eleştiren Trump, "Biz, korkunç, eski ve bozuk bir sistemi miras alıp, onu düzelttik." diye konuştu.

    Trump, NBC muhabirini azarladı 

    Basın toplantısına Trump ile NBC Muhabirii Peter Alexander arasındaki diyalog da damga vurdu. 

    Trump, Alexander'ın "Korku içinde bekleyen ABD'lilere ne söylemek istersiniz?" sorusuna, "Senin korkunç bir muhabir olduğunu düşünüyorum." şeklinde yanıt verdi. 

    Beyaz Saray muhabirleri ise Twitter mesajlarında, Trump'ın Alexander'a "sözlü saldırıda" bulunduğunu belirterek, olayı kınadı. 

    Pompeo'dan yurt dışındaki ABD vatandaşlarına çağrı

    Mike Pompeo, dün küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardıklarını anımsatarak, "ABD'de ikamet eden vatandaşlar, bir an önce ülkeye dönmek için gerekli ayarlamaları yapmalı, yapmazlarsa çok uzun süre yurt dışında kalmaya kendilerini hazırlasınlar." ifadesini kullandı. 

    Pompeo Kanada ve Meksika ile sınırlarda alınan önlemlerin ne kadar süreceği sorusuna ise "Ne kadar süreceğini şu anda söyleyemem, gerekli olduğu kadar sürecek." yanıtını verdi.

    Çin, Rusya ve İran'ın Kovid-19 konusunda dezenformasyon yaydığını ve buna son vermeleri gerektiğini savunan Pompeo, Çin'in elindeki tüm bilgileri dünyayla zamanlıca paylaşması gerektiğini vurguladı. 

    Virüsten dolayı ölen erkeklerin sayısı kadınlardan iki kat fazla 

    Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünde yer alan Doktor Deborah Birx de diğer ülkelerdeki Kovid-19 verilerini incelediklerini kaydederek, "20 yaşın altındaki kişilerin virüsten dolayı ciddi şekilde hastalandığını ancak bunların çoğunluğunun iyileştiğini görüyoruz." ifadesini kullandı. 

    Kadın ve erkek ölüm oranlarına da işaret eden Birx, "İtalya'daki rakamlara baktığımızda her yaş grubundan virüsten dolayı yaşamını kaybeden erkek sayısının, kadınlara kıyasla iki kat daha fazla olduğunu gözlemledik." bilgisini paylaştı.

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