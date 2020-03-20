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    Koronavirüse karşı '14 gün kuralı'na uymayan kişilere 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı

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    Koronavirüs salgını
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    Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "14 gün kuralı"na uymayarak evlerinden çıkan 3 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

    Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, il merkezi ve ilçelerinde yapılan kontroller ve denetlemelerde, yurt dışından gelen 3 kişiye, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca evden çıkmamaları tebliğ edildi.

    İzin almadan adreslerinden ayrıldıkları tespit edilen söz konusu 3 kişiye, 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

    Kocaeli'de 115 kişiye ceza

    Kocaeli'de yapılan denetimlerde ise, yurt dışından gelen ve 14 gün kuralına uymadığı tespit edilen 115 vatandaşa para cezası uygulandığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, tüm dünyayı tehdit eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve yayılımını engellemek için Kocaeli'de de ciddi tedbirler alındığı ve uygulamaya konulduğu belirtildi.

    Yurt dışından gelenlerin, 14 gün kuralına uymasının önemine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "İlimiz genelinde yapılan denetimlerde, yurt dışından gelen 4 bin 200 kişiden, 14 gün kuralına uymayan, evde izolasyon kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 115 vatandaşımıza Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezaları uygulanmıştır. Tekrarı halinde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Koronovirüs riskine karşı vatandaşlarımızın hem kendi hem de sevdiklerinin sağlığı açısından '14 gün kuralına' harfiyen uymaları konusunda hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur."

    Gaziantep Valiliği'nden para cezası ve 1 yıla kadar hapis uyarısı

    Gaziantep Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı, yurt dışından gelen ve bunlarla temasa geçen kişilerin 14 günlük süreçte ikametlerinden ayrılmaları halinde para cezası uygulanacağını bildirdi.

    Gaziantep'te İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs salgınına ilişkin yeni kararlar aldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, yurt dışından gelen ve onlarla temasa geçen kişilerin 14 gün süreyle ikametlerinden ayrılmaması yönünde yazılı tebligat yapılacak. Bu kişilerin ikametlerinden ayrılmaları halinde 3 bin 150 lira para cezası uygulanacak, ikinci kez kural ihlalinde ise Valilikçe belirlenen yerlerde en çok 14 gün süreyle gözlem altında tutulacak ve tekrar 3 bin 150 lira para cezası uygulanacak.

    Ayrıca, TCK'nin 195. maddesi gereğince 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talebiyle haklarında adli işlem başlatılacak.

    Telefon ile Kovid-19 takibini reddedenler, aile hekimi, uzman hekim veya İl Sağlık Müdürlüğü sağlık ekiplerince olası vaka olarak nitelendirilecek, hastaneye nakli gerçekleştirilmesi gerekirken nakil talebini reddedenler ve yurt dışından geldiği halde toplum içinde dolaştığı tespit edilenlerin kolluk kuvvetleri eşliğinde 112 ambulansları ile hastaneye nakilleri gerçekleştirilecek.

    Ayrıca kentteki piknik ve mesire alanlarının geçici süreliğine kapalı tutulması kararlaştırılarak, vatandaşların toplu olarak bulundukları tüm pazarların faaliyetleri geçici süreliğine durduruldu.

    Vatandaşların, herkesin sağlığını ilgilendiren bu kararlara uymasının ve süreç atlatılıncaya kadar resmi makamların açıklamaları doğrultusunda tedbirlerini alarak uygulamasının kritik derecede önem taşıdığı belirtildi.

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