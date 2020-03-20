Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi: Özel ve Vakıf hastaneleri salgın hastanesi oldu

Sağlık Bakanlığı akşam saatlerinde yeni bir Corona virüs genelgesi genelge yayımladı.
Enfeksiyon, göğüs, iç hastalıkları uzmanı, klinik mikrobiyoloji uzmanı hekimlerden en az ikisi olan her hastane salgın hastanesi olacak.
Devlet, vakıf üniversitesi hastaneleri ve özel hastanelerin kapısı Covid-19 hastalarına açıldı.
Bu hastaneler Covid-19 tanısı kesinleşinceye kadar hasta kabul ve tedavi süreçlerini yürütecek.
Salgın hastanelerinde bu hastalara ayrılmış bir klinik ve yoğun bakım ünitesi olacak.
Ayrıntılar geliyor...
Evet oldu— Ceyhun İrgil (@ceyhunirgil) March 20, 2020
Sağlık Bakanlığı beklenen genelgeyi yayınladı
Bugünden itibaren tüm
Özel ve Vakıf hastaneleri PANDEMİ yani salgın hastanesi ilan edildi
Bu andan itibaren
özel - resmi hastane ayırımı yok
Bu Türk Sağlık sisteminde bir ilk olarak tarihe geçti #koronavirusu #kovid19tr pic.twitter.com/bGS4b0uZNC
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