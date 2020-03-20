Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi: Özel ve Vakıf hastaneleri salgın hastanesi oldu

Evet oldu

Sağlık Bakanlığı beklenen genelgeyi yayınladı



Bugünden itibaren tüm

Özel ve Vakıf hastaneleri PANDEMİ yani salgın hastanesi ilan edildi



Bu andan itibaren

özel - resmi hastane ayırımı yok



Bu Türk Sağlık sisteminde bir ilk olarak tarihe geçti #koronavirusu #kovid19tr pic.twitter.com/bGS4b0uZNC