Dominos ABD'deki karantina siparişlerine yetişemedi: 10 bin yeni işçi alacak

ABD’de pizza firması Dominos, Kovid-19 salgını nedeni ile evlerinden dışarı çıkamayanlara daha hızlı servis yapmak için 10 bin yeni işçi istihdam edecek. Tam veya yarı zamanlı işe alımlarda başvuru sahiplerinde iş tecrübesi aranmayacağı bildirildi.

Euronews'in haberine göre, ABD genelinde seyahat ve perakende sektörlerinde işten çıkarmalar yaşanırken, ülkenin ünlü hazır yiyecek firması Dominos, duyulan ihtiyaç üzerine evlerinden çıkamayanlara hizmet için 10 bin yeni işçi istihdam edeceğini duyurdu.

Dominos Üst Yöneticisi Richard Allison, "Eyalet ve federal kural gereği restoranlar kapatılırken, komşularımızı paket servislerimizle beslemeye devam etme fırsatı, herkes için hâlâ küçük bir normallik duygusunun mevcut olduğu anlamına geliyor" dedi.

Allison, tam veya yarı zamanlı işe alımlarda başvuru sahiplerinde iş tecrübesi aranmayacağını bildirdi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Kovid-19 dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 246 bini aştı.