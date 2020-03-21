Kırgızistan’da koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Kırgızistan Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamada Abulgaziyev’in Güvenlik Konseyi’nin teklifi üzerine koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiği duyuruldu.

Açıklamada virüsün yayılmasını önlemek amacıyla hükümetin bir dizi planı uygulamaya koyacağı kaydedildi.

Abulgaziyev, başkent Bişkek ve Oş kentlerinde ve vakanın görüldüğü yerlerde özellikle dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Toplu taşıma araçları durdurulacak

Diğer yandan Bişkek Belediye Başkanlığı da 22 Mart’tan itibaren kentte troleybuslar dışındaki tüm toplu ulaşım araçlarının seferlerini durduracağını, kafe, restoran ve alışveriş merkezlerinin kapatılcağını bildirdi.

Kırgızistan’da 12 koronavirüs vakası tespit edilmişti.