İstanbul'da 'evde kal' çağrısı: Sahillerde yoğunluk vardı, caddeler boştu

Yeni tip Koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşlara yapılan 'evde kal' çağrısına rağmen İstanbullular'ın çoğunluğu dışarı çıkmayı tercih etti. Caddeler ve sokaklar boş kaldı, ancak İstanbul sahillerinde yoğunluk yaşandı. Bakanlığın yasağına rağmen Belgrad Ormanı'nda pikink yapanlar görüldü.

Bazı İstanbullular, yetkililerin ve uzmanların 'evde kal' çağrısına uyarken bazı vatandaşlar, güzel havayı fırsat bilip dışarı çıkmayı tercih etti.

Kadıköy'ün Bahariye, Moda ve Yeldeğirmeni semtlerinde sakinlik yaşanırken, sahilde hareketlilik vardı. 65 yaş ve üstü bazı vatandaşların, tüm uyarılara rağmen sokağa çıkması dikkati çekti. Bazı Kadıköy sakinleri de parklarda ve sahilde 1 metrelik sosyal mesafeyi koruyarak yürüyüş yaptı.

Üsküdar Salacak'ta ise kısmen hareketlilik yaşandı. Sahilde yürüyüş yapanlar, balık tutanlar ve bisiklete binen vatandaşların bir kısmı maske taktı.

Beykoz ilçesinde ise Paşabahçe, Kavacık, Soğuksu ve Ortaçeşme mahallelerindeki yaşlı vatandaşların, banklarda dinlendikleri gözlendi.

Balık tutanlar, kitap okuyanlar

Her gün yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi ile Beşiktaş'ta koronavirüs uyarıları kısmen etkili oldu ve sokağa çıkmalarda azalma yaşandı.

Fatih, Zeytinburnu ve Bakırköy sahillerinde de 'dışarı çıkmayın' uyarılarına rağmen hareketlilik gözlendi. Sahillerde gezenler, balık tutanlar, kitap okuyanlar, bisiklete binenler dikkati çekti.

Otogarda yolcu yoğunluğu azaldı

Büyük İstanbul Otogarındaki sefer sayıları ve yolcu yoğunluğunda azalma yaşandı. AA muhabirine konuşan bir otobüs firması yetkilisi Gürkan Kelek, koronavirüs salgını öncesinde günde 4-5 otobüs seferi yaptıklarını ancak seferlerin bir haftadır teke düştüğünü belirtti.



Belgrad Ormanı'na gelenler bakanlığın yasaklama kararına rağmen mangal yaktı

Demirören Haber Ajansı'nda yer alan görüntülere göre Tarım ve Orman Bakanlığı'nın piknik ve mangal yasağı getirmesine rağmen İstanbullular, Belgrad Ormanı'nda mangal yaktı. Ormandaki kalabalık öğleden sonra daha da arttı. Aralarında yaşlıların da bulunduğu kalabalık görüntülendi.