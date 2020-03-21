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19:30 21 Mart 2020
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    İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 54'e, vaka sayısının ise 978'e yükseldi. Başkent Tahran’da dışarı çıkan vatandaşlar, virüsten kurunmak için maske ve eldiven kullandı.

    İran'da koronavirüse karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü

    © AA / Fatemeh Bahrami
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1144)
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    İran'da 6 Mart'tan bu yana yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) koruduğu iddiasıyla kullandıkları sahte içkiden zehirlenenlerin sayısı bini aşarken hayatını kaybedenlerin sayısı 194'e çıktı.

    İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Ahvaz Cundişapur Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözcüsü Ali İhsanpur, Huzistan eyaletinde alkol zehirlenmesi nedeniyle hastanelere başvuranların sayısının 673'e yükseldiğini açıkladı.

    İhsanpur, eyalette hastanelere başvuranlardan hayatını kaybedenlerin sayısının ise 63'e çıktığını belirtti.

    Fars eyaletinde can kaybı 66 

    Fars eyaletinin Acil Durum Merkezi Başkanı Muhammed Cevad Muradiyan da eyalette şu ana kadar alkol zehirlenmesi nedeniyle 475 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi.

    Bugüne kadar zehirlenenlerden 66 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Muradiyan, "Maalesef sosyal medyada alkolün koronavirüsü kontrol edebileceğine dair söylentiler bu tabloda rol oynadı" dedi.

    Öte yandan Rezevi Horasan eyaletine bağlı Türbet Cam ilçesinin Emniyet Müdürü Gulam Muhammed Kuhistani, ilçede sahte içki tüketen 13 kişinin zehirlendiğini duyurdu.

    © AFP 2020 /
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    Tedavi altına alınanlardan 1 kişinin öldüğünü 2 kişinin ise durumlarının ağır olduğunu belirten Kuhistani, sahte içki satıcısı 2 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

    Huzistan, Fars ve Rezevi Horasan eyaletlerinde can kayıplarının artmasıyla İran genelinde sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 194'e ulaştı.

    Hastanelerde tedavi altına alınanlardan şu ana kadar Erdebil'de 19, Elburz'da 15, Mazenderan'da 12, İsfahan'da 7, Kürdistan'da 6, Hemedan'da 4, Hürmüzgan'da 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

    Ahvaz Başsavcı Vekili Ali Beyranvend de sahte içki soruşturmasıyla ilgili 17 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1144)

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    Etiketler:
    Fars, Ali İhsanpur, içki, Sahte içki, Koronavirüs, İran
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