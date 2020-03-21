Bilecik'te saat 18.00 olmadan traş olmak için sıraya girdiler

Bugün saat 18.00 itibarıyla yürürülüğe giren İçişleri Bakanlığının berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin geçici olarak kapatılmasından önce tıraş olmak isteyenler berberlerde yoğunluğa neden oldu.

Bilecik'te Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren berber Murat Akman, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle son bir haftadır iş yoğunluğunun olmadığını ancak İçişleri Bakanlığı genelgesiyle müşterilerinin son tıraş olmak için randevu istediğini anlattı.

'Genelde sonrası çok sayıda müşterim traş olmak istedi'

Birçok müşteriye olumsuz cevap vermek zorunda kaldığını dile getiren Akman şunları söyledi:

"Öğle saatlerine kadar sadece iki müşterim sakal tıraşı oldu ama yayınlanan genelge sonrası çok sayıda müşterim tıraş olmak istedi. Saat 18.00'e kadar yetiştirebildiğim kadar tıraş yapmaya çalıştım, müşterilerimi küstürmek istemiyorum. Devletimizin almış olduğu kararı destekliyorum. Tekrar ne zaman açacağımız konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı ama inşallah yeni tip koronavirüsü alınan tedbirlerle atlatmış oluruz."

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla daha önce bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması için illere genelgeler gönderen İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, alınan tedbirlere ilave olarak bir genelge daha göndermişti.

Genelgeyle, yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durduruldu.