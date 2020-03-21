Sağlık Bakanı Koca: Vatandaşlarımızın evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koordinasyon toplantısına katıldı.
Koronavirüse karşı alınan önlemlerle ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca şu ifadeleri kullandı:
"Siyami Ersek Hastanesi’nde Koordinasyon Toplantımızı gerçekleştirdik. "Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum."
Siyami Ersek Hastanesi’nde Koordinasyon Toplantımızı gerçekleştirdik. Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum. pic.twitter.com/EbbKIiEIVY— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 21, 2020
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