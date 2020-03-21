İtalya'da koronavirüs nedeniyle bir günde 793 kişi hayatını kaybetti

Koronavirüs salgının dünyada en çok etkilediği ülkelerden İtalya'da ölü sayısına bir gün içinde 793 kişi daha eklendi. Ülkede toplam can kaybı ise 4 bin 825'e çıktı.

Hükümetten ve yerel yönetimlerden sokağa çıkılmaması yönünde çağrılar gelmeye devam ediyor. Uzmanlar gelecek pazar günü vaka sayının en yüksek seviyeye ulaşmasını bekliyor. Vaka sayısının zirveye ulaşmasının ardından düşüşe geçeceği belirtiliyor.

İtalya'nın Lombardiya bölgesi ölüm sayısının yüzde 63'ünü kapsıyor.

İtalyan Ulusal Sağlık Servisi (ISS) bugün İtalya’da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş, cinsiyet dağılımlarına ve hangi hastalıklara sahip olanların daha çok etkilendiğine ilişkin rapor yayınladı.

Yayınlanan raporda, ülkede koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalaması 78,5 olarak açıklanırken; yaşamını yitiren kadınların yaşının, erkeklerden fazla olduğu kaydedildi.

Ayrıca Delia kabasının Belediye Başkanı Delia Bancheri koronavirüs salgınına rağmen sokağa çıkan vatandaşlara, sosyal medyadan paylaştığı görüntülü mesajla tepki göstermişti.

Yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı dünya genelinde 11 bin 400'ü geçti, 88 bin kişi ise sağlığına kavuştu.