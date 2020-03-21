Ankara'da sağlık çalışanları yarından itibaren toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak

Ülkemizin zor günlerinde canla başla çalışan kıymetli sağlık çalışanlarımız;



Yarından itibaren EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY’ı ücretsiz olarak kullanabileceksiniz.



Bu millet fedakarlıklarınızı unutmayacaktır. https://t.co/1Tt6dCGfcu