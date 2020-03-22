Hindistan’da motosiklet sürücüsü hapşırdığı için dövüldü

Olay, bir motosikletin başka bir motosikleti geçtiği sırada yaşandı. Motosiklet sürücüsü bir diğer sürücüye hapşırdığında koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla neden yüzünü mendille kapatmadığını sordu.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek trafiğin tıkanmasına neden oldu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler NewsFlare sitesinde yayınlandı.

Ocak ayında da Çin’in Wuhan şehrine yaptığı ziyaret sonrası koronavirüs hastalığına yakalanan bir Xiaogan sakini, kendisine gerekli ilacı vermedikleri gerekçesiyle doktorların yüzüne bilerek öksürmüştü.

Olaydan sonra, doktorların çalıştığı yer dezenfekte edilmişti.

Was only a matter of time.

Couple in Maharasthra's Kolhapur assault a man allegedly for sneezing and not wearing mask in public area.

h/t @rounakview.

What's next? Lynchings? pic.twitter.com/YVcVq3xg8Q — Jaskirat Singh Bawa (@JaskiratSB) March 19, 2020

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