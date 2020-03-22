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03:08 22 Mart 2020
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    ABD'nin New York şehrinde koronavirüs tedbirlerine ilişkin bir uyarı levhası

    New York'ta günlük koronavirüs ölümleri çift basamaklı rakamlara ulaştı

    © REUTERS / ANDREW KELLY
    Koronavirüs salgını
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    ABD'nin New York (NY) eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ölümleri cuma gününden itibaren çift rakamlara çıktı. 

    Yetkililer, cumartesi günü New York eyaletinde yeni vaka sayısını 3200 olarak belirtirken, bunun ABD’de bir eyalette gün içinde ulaşılan en yüksek rakam olduğu tespit edildi.

    New York City (NYC) Sağlık Departmanının verdiği bilgiye göre, cuma geç saatlerde 7500’e çıkan vaka sayısı cumartesi son güncellemelere göre 10 binin üzerinde seyrederken, bir gün önce 43 olan ölüm sayısı ise 56’ya yükselmiş durumda.

    Cuma sabahı 10 ile akşam 18.00 arasında New York'ta virüsten ölen sayısı 14 olarak tespit edilirken, gün başında 29 olan ölüm sayısı mesai sounda 43’ü bulmuş, sekiz saatlik sürede eyaletteki vaka sayısı da 5.151'den 5.683'e yükselmişti. 

    NYC'nin 5 ilçesinden en çok salgın vakası 1750 ile Brooklyn'de görülürken Queens 1.514, Manhattan 1.402, Bronx 736 ve Staten Island 285 vaka ile Brooklyn’i takip etti.

    New York’un ABD’de Kovid-19 salgını konusunda diğer eyaletlerden çok farklı bir konumda olduğunu belirten NYC Belediye Başkanı Bill de Blasio, dün yaptığı basın toplantısında, "Bunu söylemekten nefret ediyorum, ama doğru: Artık bu krizin merkez üssüyüz." ifadelerini kullanmıştı.

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