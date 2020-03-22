ABD'de sağlık çalışanları için her akşam 20.00'da alkış

ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle iş hayatına devam etmek zorunda kalan sağlık çalışanlarına destek için her akşam 20.00'da alkış tutulmaya başlandı.

ABD'deki hastane ve doktor örgütleri, Kovid-19 döneminde işlerini sürdürdüklerine işaret ederek, sosyal medya üzerinden ülke halkını her akşam saat 20.00'da balkonlara ya da camlara çıkıp, alkış tutarak kendilerine destek vermeye çağırdı.

Etkinliğe destek için de Twitter'da '#SOLIDARITYAT8' (Saat 8'de dayanışma) isimli bir hashtag açıldı. Ülkenin farklı yerinde ilk kez bu akşam düzenlenen etkinliğe katılanlar, çektikleri görüntüleri bu hashtag ile sosyal medya hesaplarından paylaştı.

At 8:00PM tonight and every night !go on your balcony, open your windows and cheer for the healthcare workers on the front lines of this pandemic.#8pmlocaltime. Thank you to #healthcareworkers #worldwide!!



Please 🎥 your local #THANKYOU and post with #SOLIDARITYAT8!! #covid19 pic.twitter.com/Jt421J1agv — Hands Only CPR (@Hands_Only_CPR) March 21, 2020

​Türkiye de dahil olmak üzere daha önce İtalya, İspanya, Fransa gibi ülkelerde benzeri etkinlikler yapılmaya başlanmıştı.

Türkiye'de perşembe akşamından itibaren vatandaşlar her akşam 21.00'da sağlık çalışanlarına alkışlarla destek veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere, siyasetçiler de sağlık çalışanlarına alkışlarla desteğini bildirmek için bu etkinliklere katılan isimler arasında yer alıyor.