Koronavirüsten koruduğu iddia edilen ilaçla ilgili uyarı: Vatandaşların kendi başına ilaç arayışına girmesi doğru değil

Sosyal medyada 'koronavirüsten koruyucu' özelliği olduğu iddia edilen bir ilaç ismi dolaşmaya başladı. Ancak uzmanlardan "Ölümcül yan etkileri olabilir. Doktor reçetesi dışında hiçbir ilaca veya tedavi yöntemine itibar etmeyin" uyarısı geldi.

Koronavirüse karşı koruduğu ve tedavi ettiği iddia edilen bir ilacın ismi sosyal medya üzerinden hızla yayılıyor.

Hürriyet'ten Musa Kesler'e konuşan Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri ve uzmanlar hayati tehlikeye yol açabilecek hatalardan uzak durulması uyarısı yaptı.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "Bu ilacın hastalığı önlemesi diye bir şey kesinlikle söz konusu değil. Doktorlar kime hangi ilacı ne düzeyde uygulayacaklarını en iyi şekilde biliyorlar. Vatandaşların kendi başına ilaç arayışına girmeleri ve dışarıdan tavsiye almaları doğru değil" ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Rahmet Güner, "Her ilacın ayrı bir etkileşimi ayrı bir yan etkisi var. Özellikle yaşlıların kullandıkları ilaçlar bilinçsiz bir şekilde başka bir ilaçla birlikte kullanıldığında ölümcül etkileri olabilir" diye konuştu.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Hastalığa karşı etkili olup olmadığına dair kesin bir bulgu yok. Ağır yan etkileri de olabilir. Kesinlikle önermiyorum" dedi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel şöyle konuştu: "Pandemi sonrası yapılan denemelerde bazı ilaçların viral yükü azalttığı ve hastalık bulgularını geçirdiği gözlenmiştir. Bu nedenle bu ilaçlar COVID-19 enfeksiyonu tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır. Ancak bugüne kadar herhangi bir ilacın virüsten koruyucu etkisinin olduğuna dair bir kanıt yoktur. Bu nedenle profilaktik (koruyucu) kullanımı önerilmemektedir."

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da şunları söyledi: "Adı geçen bir ilacın hiçbir koruyucu etkisi olmadığı gibi tedavi edici özelliği de henüz kanıtlanmış değil. Belli ki birilerinin elinde bu ilaçtan bolca var ve ‘koruyucu’ olduğu yönünde haberler yayılıyor. Bu kesinlikle doğru değil. Vatandaşlar bu şekildeki hiçbir habere, duyuma itibar etmesin. Bu oyunu oynayanlar nasılsa bulunur. Bu ilacın çok ağır yan etkileri var. İntihara kadar götürebilecek psikolojik etkiler yapabiliyor. Özellikle ‘Flavizm’ denen genetik hastalık taşıyanlar için çok tehlikeli. Sağlık Bakanlığı’nın rehberinde bir ilaç var ama o da en ağır duruma gelmiş hastalar için doktorlara tavsiye ediliyor."