Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarın başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının yarından itibaren elektronik ortamda yapılabileceğini duyurdu.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, yeni koronavirüsten (Kovid-19) olumsuz etkilenen ve bu sebeple kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyen işverenlerin, İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli belgeleri göndererek başvurularını yapabileceklerini açıkladı.

Selçuk, başvurularla ilgili açıklamanın www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacağını kaydetti.

Kısa Çalışma Ödeneği'nin devreye alınmasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nde yer aldığını hatırlatan Selçuk, İŞKUR yönetim kurulunun da süreci hızlandırmak adına başvuruların yapılabilmesi için bir karar aldığını belirtti.

Kısa çalışma ödemelerinin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirileceğini söyleyen Selçuk, başvuruların yapılması ve sonuçlandırılmasına ilişkin süreç hakkında yine İŞKUR internet sitesinden detaylı duyurunun yapılacağını ifade etti.