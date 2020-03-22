THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı'dan bilet iadeleri ile ilgili açıklama

11 Eylül dönemi sonrası dünyada bir konsodilasyon dönemi yaşanmıştı, bu dönem sonrası 11 Eylül’den daha büyük bir konsodilasyon yaşanacak. Özellikle her yıl yüzde 4.5 ile yüzde 5 arası büyüyen bir sektör, özellikle kriz sonrası yeniden bir yapılanma dönemini göreceğiz. Karşımızdaki bazı rakiplerimizin bazılarının ülkelerinden aldıkları desteklerle etrafındaki küçük şirketleri de bünyesine katarak büyüdüğünü göreceğiz.

Şu anda bizde öğrenci arkadaşlarımız var, bize geri ödemeleri olan arkadaşlarımız var biz onlara da bir kolaylık getireceğiz. Merak etmesinler o geri ödemelerde kolaylık getireceğiz, üzülmesinler, gerilmesinler. Bu krizden daha güçlü çıkacağız oraya hazır olsunlar.