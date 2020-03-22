THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı'dan bilet iadeleri ile ilgili açıklama

CNN TÜRK’te Hakan Çelik’in sunduğu Hafta Sonu programına konuşan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı şunları söyledi:
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı açıkladı! 20 Mart 2020 tarihinden evvel alınmış biletlerle ilgili süreç nasıl işleyecek? https://t.co/QZMx8m4YtD pic.twitter.com/EndprhRHdo— CNN TÜRK #EvdeKal (@cnnturk) March 22, 2020
- 20 Mart 2020 tarihinden evvel bilet almış tüm vatandaşlarımız hiç merak etmesinler, yıl sonuna kadar yani 31 Aralık 2020 tarihine kadar biletlerini değiştirebilirler, özellikle söylüyorum rahat olsunlar. Biletlerinizi kullanma tarihiniz de 28 Şubat 2021. Bu tarihe kadar uçuş yapabilirsiniz. Bilet değişiklikleri için de hiçbir ek ücret ödenmeyecektir. İsteyenler biletini açığa aldırabilir, eğer biletinizi iade etmeyip ertelerseniz size yüzde 15 ilave bonus veriyoruz. Her bir bilete karşılık gelen 10 euro için 1.000 mil veriyoruz.© Fotoğraf : Pegasus
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İkramlarımızda bazı değişiklikler yaptık, şu anda ikramları basitleştirdik. Bazı uçuşlarda ikramı tamamen kestik. Bazılarında da basite indirgedik.© AP Photo / Ariel Schalit
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İlgili bakanlıklarımızla koordinasyon içerisinde, Sağlık Bakanlığımızın ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) talimatları içerisinde şartları sağlayarak yurt dışındaki vatandaşlarımızı Türkiye’ye getireceğiz.
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Hem Mevlüt Çavuşoğlu Bey ile hem Fahrettin Koca Bey ile yakın koordinasyon içerisindeyiz.
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Bugünden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlarımız uçuşlara katılamayacaklar.
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Gelecekte bütün uçak siparişlerimizi gözden geçirebiliriz, dinamik kapasite yöneteceğiz. Uçakları boş uçurduğunuz zaman nasıl maliyetiniz varsa, uçurmadan yerde tuttuğunuzda sabit maliyetleriniz oluyor.
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11 Eylül dönemi sonrası dünyada bir konsodilasyon dönemi yaşanmıştı, bu dönem sonrası 11 Eylül’den daha büyük bir konsodilasyon yaşanacak. Özellikle her yıl yüzde 4.5 ile yüzde 5 arası büyüyen bir sektör, özellikle kriz sonrası yeniden bir yapılanma dönemini göreceğiz. Karşımızdaki bazı rakiplerimizin bazılarının ülkelerinden aldıkları desteklerle etrafındaki küçük şirketleri de bünyesine katarak büyüdüğünü göreceğiz.
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Benim gördüğüm en büyük tehdit ‘open sky’ yani açık sema tehditi. THY açısından Avrupa ve Orta Doğu hattında uçan 1 numaralı şirketiz, hava kargoda da dünyanın 6 büyük filosundan biriyiz. Dünyada en çok yabancı yolcunun tercih ettiği 6. havayolu şirketiyiz. Bu krizi en iyi yöneten şirketler en değerli havayolu şirketi olarak yükselecekler. Dünyada ve çevremizde hangi fırsatlar varsa değerlendirmeye çalışacağız.© Sputnik / Dmitriy Petrochenko
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Şu anda bizde öğrenci arkadaşlarımız var, bize geri ödemeleri olan arkadaşlarımız var biz onlara da bir kolaylık getireceğiz. Merak etmesinler o geri ödemelerde kolaylık getireceğiz, üzülmesinler, gerilmesinler. Bu krizden daha güçlü çıkacağız oraya hazır olsunlar.
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