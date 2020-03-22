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12:17 22 Mart 2020
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    İlker Aycı

    THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı'dan bilet iadeleri ile ilgili açıklama

    © AA / Fırat Özkoyuncu
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1182)
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202003221041656093-thyden-bilet-iadeleri-ile-ilgili-aciklama/

    THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, "Bilet değişiklikleri için hiçbir ek ücret ödenmeyecektir. İsteyenler biletini açığa aldırabilir, eğer biletinizi iade etmeyip ertelerseniz size yüzde 15 ilave bonus veriyoruz" dedi.

    CNN TÜRK’te Hakan Çelik’in sunduğu Hafta Sonu programına konuşan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı şunları söyledi:

    • © Fotoğraf : Pegasus
      Pegasus'tan yurt içi biletleriyle ilgili duyuru
      20 Mart 2020 tarihinden evvel bilet almış tüm vatandaşlarımız hiç merak etmesinler, yıl sonuna kadar yani 31 Aralık 2020 tarihine kadar biletlerini değiştirebilirler, özellikle söylüyorum rahat olsunlar. Biletlerinizi kullanma tarihiniz de 28 Şubat 2021. Bu tarihe kadar uçuş yapabilirsiniz. Bilet değişiklikleri için de hiçbir ek ücret ödenmeyecektir. İsteyenler biletini açığa aldırabilir, eğer biletinizi iade etmeyip ertelerseniz size yüzde 15 ilave bonus veriyoruz. Her bir bilete karşılık gelen 10 euro için 1.000 mil veriyoruz.

    • İkramlarımızda bazı değişiklikler yaptık, şu anda ikramları basitleştirdik. Bazı uçuşlarda ikramı tamamen kestik. Bazılarında da basite indirgedik.

      İsrail havayolu El Al uçakları
      © AP Photo / Ariel Schalit
      İsrail havayolu koronavirüs nedeniyle 4 bin çalışanını ücretsiz izne ayırıyor

    • THY, Dreamliner
      © DHA /
      46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu
      An itibari ile yüzde 85 oranında kapasitemizi kullanamıyoruz, özellikle uçaklarımızı kargoya çevirmeye başlayarak kapasitemizin bir kısmını kullanabileceğiz. Yaklaşık 107 ülke şu anda uçuşa kapalı, bir kısmı Türkiye’nin tek taraflı kapattığı, bir kısmı da bu riski görerek kendi hava sahasını kapatan ülkeler. Bu anlamıyla 100’ü geçti şu anda. 27 Mart itibari ile pek çok nokta daha kapanacak. Hong Kong, Moskova, Etiyopya, New York ve Washington olmak üzere dağıtım yapılabilen yerleri açık tutacağız, bunun dışında geri kalan tüm yerleri 27 Mart itibari ile kapatmak zorundayız.

    • İlgili bakanlıklarımızla koordinasyon içerisinde, Sağlık Bakanlığımızın ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) talimatları içerisinde şartları sağlayarak yurt dışındaki vatandaşlarımızı Türkiye’ye getireceğiz.

    • Hem Mevlüt Çavuşoğlu Bey ile hem Fahrettin Koca Bey ile yakın koordinasyon içerisindeyiz.

    • Bugünden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlarımız uçuşlara katılamayacaklar.

    • THY'nin 'rüya uçak' tanıtım videosu
      © AA /
      THY 65 yaş ve üstü yolcu taşımama kararı aldı
      Özellikle kriz başladığı andan itibaren call center'larımızda ciddi bir yüklenme oldu, ben vatandaşlarımıza buradan seslenmek istiyorum. Lütfen call center'lar ile değil hangi kanaldan aldıysak o kanal yolu ile değiştirmeye gidersek daha iyi olur. Acentalardan, internetten değişim yapabilirsiniz. Zaman zaman çağrı merkezlerimize aşırı bir yüklenme oluyor, orada çalışan arkadaşlarımız ağır bir baskıyla karşılaştılar ve performansları maalesef düştü. Bu eleştirileri dikkatle okuyoruz ve bunlardan ders alıyoruz. Şu an çağrı merkezlerimizde 1500 çalışanımız var.
    • © AA / İsa Terli
      Koronavirüs Türkiye'de de görüldü, THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı yolculara mektup gönderdi
      THY'de işten çıkartmak gibi bir durum söz konusu değil. Nakit pozisyonumuza göre ücretlerde bir düzenleme yapılabilir. Böyle bir düzenlemede en büyük kesintiyi en üst kademeden yapacağız. Nakit pozisyonumuzu güçlü tuttuğumuzda, kriz ne kadar uzun sürerse sürsün, arkadaşlarımızla birlikte el ele vereceğiz ve bu markayı koruyacağız. Bu markayı bu ülke adına korumak zorundayız, çalışanlarımız adına ve aileleri adına bu markayı koruyacağız.

    • Gelecekte bütün uçak siparişlerimizi gözden geçirebiliriz, dinamik kapasite yöneteceğiz. Uçakları boş uçurduğunuz zaman nasıl maliyetiniz varsa, uçurmadan yerde tuttuğunuzda sabit maliyetleriniz oluyor.

    • 11 Eylül dönemi sonrası dünyada bir konsodilasyon dönemi yaşanmıştı, bu dönem sonrası 11 Eylül’den daha büyük bir konsodilasyon yaşanacak. Özellikle her yıl  yüzde 4.5 ile yüzde 5 arası büyüyen bir sektör, özellikle kriz sonrası yeniden bir yapılanma dönemini göreceğiz. Karşımızdaki bazı rakiplerimizin bazılarının ülkelerinden aldıkları desteklerle etrafındaki küçük şirketleri de bünyesine katarak büyüdüğünü göreceğiz.

    • Lufthansa uçağı
      © Sputnik / Dmitriy Petrochenko
      Lufthansa, koronavirüs nedeniyle 23 bin uçuşunu iptal ediyor
      Benim gördüğüm en büyük tehdit ‘open sky’ yani açık sema tehditi. THY açısından Avrupa ve Orta Doğu hattında uçan 1 numaralı şirketiz, hava kargoda da dünyanın 6 büyük filosundan biriyiz. Dünyada en çok yabancı yolcunun tercih ettiği 6. havayolu şirketiyiz. Bu krizi en iyi yöneten şirketler en değerli havayolu şirketi olarak yükselecekler. Dünyada ve çevremizde hangi fırsatlar varsa değerlendirmeye çalışacağız.

    • Şu anda bizde öğrenci arkadaşlarımız var, bize geri ödemeleri olan arkadaşlarımız var biz onlara da bir kolaylık getireceğiz. Merak etmesinler o geri ödemelerde kolaylık getireceğiz, üzülmesinler, gerilmesinler. Bu krizden daha güçlü çıkacağız oraya hazır olsunlar.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1182)
    Etiketler:
    Maaş, 11 Eylül, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), CNN TÜRK, Fahrettin Koca, Mevlüt Çavuşoğlu, Koronavirüs, Bilet, İlker Aycı, THY
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