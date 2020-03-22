Pegasus Hava Yolları 65 yaş üstü yolcuların bilet iade ve değişimini ücretsiz yapacak

Açıklamada, "Takdir edersiniz ki; çağrı merkezinde oluşacak olan yoğunluk sebebiyle işlemlerde yavaşlama olabilir, lütfen endişe etmeyiniz. Bilet işlemlerinizi önümüzdeki günlerde de gerçekleştirdiğinizde hiçbir kayıp yaşamayacağınızı belirtmek isteriz. Son başvuru tarihi ise yine; 30 Nisan 2020'dir" ifadesine yer verildi.
❗️65 Yaş Üzeri Misafirlerimize Duyuru❗️— Pegasus Hava Yolları (@ucurbenipegasus) March 21, 2020
Korona virüsü için alınan tedbirler doğrultusunda 65 yaş üstü vatandaşlar için verilen sokağa çıkma yasağı kararı üzerine yapacağınız 30 Nisan 2020 tarihine kadar olan biletlerinizdeki ücretsiz değişiklik ve iade işleminizi
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