Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ceyhan: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin olarak, önümüzdeki haftanın Türkiye için son derece kritik olduğunu belirterek, "Şu bir haftada herkes evlerine girmezse, insanlara temasa devam ederse bu işi kontrol etmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Kanal 7 ekranlarında Başkent Kulusi programına konuk oldu. İran ve Çin'e bakıldığında vakaların azaldığını ancak Avrupa ve ABD'ye göre hızlı bir artış söz konusu olduğunu vurgulayarak, "Yayılma kontrolden çıktı diye bir şey şu an söyleyemeyiz. Çok kritik bir dönemdeyiz. Şu bir hafta en kritik dönem. Bu haftada kontrolleri hızlı bir şekilde yapmazsak kontrol etmesi çok zor bir döneme girebiliriz" diye konuştu.

'İllerin açıklanmamasının mantıklı gerekçeleri var'

Vakaların tüm illere yayılmasıyla durumun zor olacağına işaret eden Prof. Ceyhan, "İllerin açıklanmasında böyle bir yarar olabilir. İllerin açıklanmamasının mantıklı gerekçeleri var tabii, devletimiz bu konularda önlem alıyordur. Vakalar sadece belli illerdeyse karantina uygulanıp, giriş çıkışlar durdurulabilir. Biz İtalya'dan daha büyük bir ülkeyiz, kontrol etmemiz çok zor olur. Şu bir haftada herkes evlerine girmezse, insanlara temasa devam ederse bu işi kontrol etmemiz mümkün değil" dedi.

'Böyle giderse sokağa çıkma yasağı kararı verebiliriz'

Sokağa çıkma yasağına ilişkin görüşleri de değerlendiren Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan, "Virüsün yayılımını önlemenin tek yolu herkesin eve kapanmasıdır. 65 yaş üstüne getirilen sınırlama ölümlerin önüne geçmek için atılan bir adım. Ülkeler için sokağa çıkma yasağı kararı vermek kolay değildir. Bakın hepsi başta öneride bulundu hepsi sonra mecburen getirmek zorunda kaldı. Böyle giderse bizde aynı kararı vermek zorunda kalabiliriz" şeklinde konuştu.

'Birtakım ünlülerin paylaştığı ilaçlara itibar edilmesin'

Prof. Mehmet Ceyhan şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın ekstra ürün almasına gerek yok. Her gün bir kaşık yoğurt yesinler, günlük bir adet mandalina c vitamini ihtiyacını karşılar. Koronavirüsle ilgili birtakım ünlülerin paylaştığı ilaçlara insanlarımız itibar etmesin. Bu düşünülecek en kötü para kazanma yolu. Bu suistimale açık bir şeydir. Şu anda bu kadar vakada binlerce şey deneniyor. Ama etki olan bir şey olmadı. Başka virüslerde denenen ilaçlar deneniyor şu anda. Kulaktan dolma her ilaç kullanılmamalı. Bu virüsün henüz koruyucu bir ilacı yok. Hekim önerisi olmadan alınan ilaçlar kötü sonuçlara yol açabilir."

'8. günde bulaşıcılık sona eriyor'

Akciğer hastalığı varsa ve hastaneye yatmışsa bu bir kaç haftayı buluyor. Eğer akciğere inmezse virüs ortalama 1 hafta sonra azalma başlıyor ve sonra düzeliyor. Virüs akciğere inerse göğüs ağrısı, ishal görülüyor, nefes darlığı başlıyor. Çoğunda 8 günde bulaşıcılık sona eriyor. Garanti olsun diye 14 güne kadar bekletiliyor."