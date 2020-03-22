Yeni silah altına alınacak askerlere karantina uygulanacak mı?

Yeni silah altına alınacak askerlerin, koronavirüsü karargah ve birliklere taşımasından endişe edilirken, güvenlik kaynakları, "Yeni erlerin kullandıkları koğuş, yemekhane, tesisler ayrıdır. Ön alıcı tedbir takip ve muayene kontrol işlemleri de girişlerde yapılıyor" bilgisini verdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle bedelli askerlik yapacakların celp tarihlerini henüz belirlenmeyen ileri bir tarihe ertelerken, yedek subay-astsubay ile 6 ay silah altına alınacak er-erbaşlarda herhangi bir ertelemeye gitmedi.

Sosyal medyada yayınlanan ve tepki çeken otogarlardaki asker uğurlama görüntülerinin ardından ise akıllara "Kovid-19 silah altına alınan yeni askerlerle karargah ve birliklere taşınır mı?" sorusu geldi.

Milliyet'ten Seyfettin Ersöz'ün haberine göre kaynaklar, hem birliğe yeni katılan askerlerin hem de izinden dönen personellerin birliklerine katılmadan önce rutin muayenelerden geçirildiğini hatırlattı.

‘Acemi erlerin koğuş, yemekhane gibi tesisleri ayrı’

Birliklerine yeni katılan acemi erlerin, daha önceden olduğu gibi eski kadrolardan ayrı yerde kaldığını belirten kaynaklar, "Erler, önce acemi birliklerine katılıyorlar. Orada eğitimlerini tamamladıktan sonra asıl birliklerine gidiyorlar. Dolayısıyla acemi erlerin birlikleri de ayrı, kullandıkları koğuş yemekhane gibi tesisler de ayrı. Bunun yanı sıra tüm Türkiye'de uygulanan ön alıcı tedbir, takip ve muayene kontrol işlemler de yapılıyor" ifadelerini kullandı.

'Askerler aralıklı oturuyor'