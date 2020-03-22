DSÖ: Karantina koronavirüs salgınını durdurmak için yeterli değil

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Genel Müdürü Mike Ryan, dünya genelinde 315 bin 76 vaka sayısına ulaşan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin açıklamalarda bulundu. Ryan, mevcut karantina önlemlerinin salgını tamamen durdurmak için yeterli olmayacağını söyledi.

‘Etkili halk sağlığı önlemleri olmazsa, karantinalar kaldırıldığında hastalık geriye sıçrar’

"Gerçekten odaklanmamız gereken şey virüsü taşıyan hastaları bulmak ve onları karantinaya almak, hastaların bağlantılarını bulmak ve onları da izole etmek" diyen Ryan, "Şu anda karantinalarla ilgili tehlike şu; etkili halk sağlığı önlemlerini uygulamaya koymazsak bu hareket kısıtlamaları ve karantinalar kaldırıldığında hastalık geriye sıçrayacaktır" dedi.

Dünya genelinde şu ana kadar koronavirüs nedeniyle 13 bin 581 kişi hayatını kaybetti, 95 bin 890 kişi ise tedavi edildi.