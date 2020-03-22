Rus havayolu şirketi Pobeda: Türkiye uçuşlarımızı 30 Nisan’a dek durduruyoruz

Bilet paraları tamamıyla iade edilecek

Rus havayolu şirketinin açıklamasında, “Pobeda, yabancı vatandaşların Rusya’ya girişinin sınırlandırılmasıyla ilintili olarak Türkiye’ye düzenli uçuş gerçekleştirmeyi 30 Nisan 2020’ye dek durdurmaktadır” denildi.

Pobeda ayrıca, 23 Mart-30 Nisan tarihlerinde uçuş bileti almış olanların paralarının tamamıyla iade edileceğini duyurdu:

"Moskova’dan Antalya, Gaziantep, İstanbul ve aksi yönde uçuş bileti almış müşterilerimiz ile Krasnodar’dan İstanbul ve aksi yönde uçuş bileti almış yolcularımızın paraları tamamen iade edilecektir.”

Türkiye, uçuş yapılan son yabancı ülkeydi

Türkiye, Pobeda’nın uçuş yaptığı son yabancı ülkeydi. Havayolu şirketi, Kovid-19 pandemisi nedeniyle alınan önlemler kapsamında diğer yabancı ülkelere yaptığı uçuşları durdurmuştu.